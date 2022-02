Lulù e Jessica contro Delia Duran: “Serpe, meriti quello che hanno fatto Alex e Soleil” Jessica e Lulù Hailé Selassié si sono scagliate contro Delia Duran sia durante la diretta del Grande Fratello Vip di lunedì 14 febbraio, che nel corso della pubblicità.

A cura di Daniela Seclì

La puntata del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 14 febbraio, è stata particolarmente intensa per Delia Duran. La compagna di Alex Belli si è ritrovata a litigare sia con Jessica che con Lulù Hailé Selassié. Il motivo è stata la sua vicinanza a Barù, dovuta all'intento di ferire Jessica. In puntata, Sonia Bruganelli ha spiegato:

"Delia è stata vista come la paladina delle donne ferite, ma a lei non gliene frega niente. Non gliene frega niente del sentimento di Jessica nei confronti di Barù. Non gliene frega niente dell'amicizia tra Soleil e Alex. Non gliene frega niente".

Delia ha replicato: "Non sono fidanzati Sonia, non c'è un rapporto tra Jessica e Barù. Non sono una coppia. Io scherzo, sdrammatizzo con Barù", ma l'opinionista l'ha invitata a smetterla di mettersi in mostra.

La lite tra Delia Duran e Lulù

Lulù Hailé Selassiè, stanca di sentire Delia Duran urlare che "Jessica e Barù non sono una coppia", si è spazientita: "Ma non mi toccare, ma che mi dai una botta sulla gamba? Chi sono, tua figlia? Urli come una cornacchia. Che voce squillante. Ma che loquacità. Smettila di rompere le scatole e l'anima a tutti qui dentro. A questo povero uomo in primis (riferita ad Alex Belli, ndr), lo hai fatto passare per pazzo. Continua a blaterare". Lo sfogo di Lulù è proseguito durante la pubblicità:

“Con mia sorella hai fatto una roba orrenda. Hai proprio detto che hai baciato Barù apposta. Sei tu che sparli, non noi. Continua a raccontare ca**ate, parla, parla, parla. Hai stancato tutti e nessuno ti crede più. Anche sulle cavolate che hai detto su Alex, che l’hai fatto passare per quello che non è con tutti qui dentro“.

La frecciatina al vetriolo di Jessica Hailé Selassié a Delia Duran

Delia Duran si è scagliata contro Jessica, rea di aver sparlato di lei in confessionale. Per questo, l'avrebbe punita avvicinandosi a Barù: "Lei non mi ha mai chiesto scusa per quello che ha detto di me. In questi giorni, infatti, mi sono allontanata". E quanto alla sua complicità con Barù ha precisato: "L'ho fatto apposta ciccia". A questo punto, Jessica non ci ha visto più: "Brava, finalmente lo hai ammesso. Sei proprio un serpente Delia". E Duran di rimando: "Sì, sono un serpente perché tu te lo meriti. Devi dirmi le cose in faccia, non dietro". Così, la principessa etiope ha concluso: "Anche tu meriti quello che hanno fatto Alex e Soleil. Te lo meriti tutto, perché sei cattiva dentro e il karma esiste".