Barù sul triangolo con Delia e Jessica: “Sto lavorando, sono in questo programma per fare audience” Barù risponde ad alcune domande in merito al suo rapporto con Delia Duran e Jessica. La principessa pare essere davvero interessata a lui, mentre con la modella venezuelana c’è solo voglia di scherzare.

A cura di Ilaria Costabile

Puntata di San Valentino al Grande Fratello Vip, dove vengono affrontate alcune questioni di natura amorosa, o almeno così sembrerebbe. I protagonisti del primo blocco della puntata sono Barù, Delia Duran e Jessica Selassié. La principessa etiope aveva puntato il nipote di Costantino Della Gherardesca sin dal suo ingresso, ma una volta entrata la modella venezuelana, sembra che lei sia riuscita a soffiargli la preda, scherzando e provocandolo. Alfonso Signorini, quindi, chiama il diretto interessato che ne approfitta per ridimensionare i suoi comportamenti all'interno della casa.

Il triangolo Jessica, Barù e Delia

Non si può certo negare il fatto che a Barù piaccia giocare e divertirsi insieme alle ragazze che, d'altro canto, non disdegnano la sua compagnia. Delia Duran, in effetti, aveva già manifestato un certo interesse nei confronti del gieffino, reputandolo un uomo affascinante e quindi una volta messo piede nella casa non ha esitato a mostrare le sue arti di seduzione. Tra un gioco e l'altro, i due finiscono anche per baciarsi durante un confessionale. L'ex moglie di Alex Belli, però, vuole precisare che si è trattato di un momento goliardico: "Stavamo scherzando non ho la minima intenzione di fare nulla con Barù". Mentre Jessica sostiene che l'atteggiamento della modella non sia stato corretto nei suoi confronti, dal momento che lei non ha mai nascosto il fatto che a lei piacesse Barù: "L'ho sempre detto e quindi mi pare che lei si stia prendendo gioco di me". Chiamato ad intervenire il gieffino dichiara candidamente: "Sto lavorando, sono in questo programma per fare audience".

Barù non vuole una storia d'amore

Ma Alfonso Signorini, non contento, pone alcune domande in merito al rapporto che Barù ha con entrambe le due concorrenti, chiedendogli come vive anche l'avvicinamento di Jessica e a questo lui risponde: