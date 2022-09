Luigi Strangis ad Amici22 si rivolge agli aspiranti allievi: “Fate del vostro divertimento un’arte” Luigi Strangis torna nello studio di Amici 22 per cantare il nuovo brano, ma prima fa un discorso agli aspiranti allievi della nuova edizione del talent: “È un percorso particolare, alcuni di voi già lo sanno”, rivolgendosi a Mattia Zenzola pronto a riprovarci.

A cura di Gaia Martino

È partita una nuova edizione di Amici di Maria De Filippi: oggi dalle 14 il primo appuntamento con il pomeridiano del talent show in studio, in onda su Canale 5. La puntata è partita con la presentazione dei prof, i veterani Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, e le new entry Emanuel Lo e Arisa. Poi la padrona di casa ha invitato ad entrare il vincitore della scorda edizione, Luigi Strangis. Il giovane ha presentato la nuova canzone Stai bene su tutto, ma prima ha voluto fare un in bocca al lupo ai nuovi aspiranti allievi.

Il discorso di Luigi Strangis ai nuovi talenti di Amici 22

Luigi Strangis oggi è entrato nello studio di Amici 22 con la voce rotta dall'emozione: "Stai tremando" gli ha fatto notare Maria De Filippi sorridendo. Il cantante che lo scorso anno ha conquistato l'ambito trofeo, si è rivolto prima ai giovani seduti sulle scale, in trepidante attesa di sapere se avranno l'accesso al banco. Tra questi anche l'ex allievo Mattia Zenzola che lo scorso anno fu costretto a lasciare la scuola a causa di un infortunio. A loro, Strangis ha dato qualche consiglio:

Siete fortunatissimi ad essere qui, è un percorso particolare pieno di forti emozioni che vi faranno crescere. È un percorso particolare, alcuni di voi già lo sanno (guardando Mattia Zenzola, ndr). Rubate un sacco, Maria sa che io non parlo tanto, ma voglio lasciarvi con un consiglio. Divertitevi e fate del vostro divertimento un'arte.

Mattia Zenzola tra gli aspiranti allievi di Amici 22

Quest'anno il talent show vede il ritorno di Mattia Zenzola, il ballerino che l'anno scorso fu costretto ad abbandonare la scuola a causa di un infortunio. Secondo le anticipazioni avrebbe ottenuto un posto nell'ambito banco. Su Twitter i fan del programma hanno subito commentato la sua presenza: "Si vede che è cresciuto tanto, è più grande ma rimane sempre lo stesso Matti, poi finalmente è biondo! Piango".