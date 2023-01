Luca Onestini accusa Antonella Fiordelisi: “Fai l’amica di Nikita, ma non la sopporti, non siamo scemi” Al Grande Fratello Vip, Luca Onestini ha affrontato Antonella Fiordelisi. Secondo il gieffino, la sua improvvisa amicizia con Nikita Pelizon sarebbe solo una scelta di comodo.

Nella casa del Grande Fratello Vip, Luca Onestini ha affrontato Antonella Fiordelisi, dicendole esplicitamente di non trovare sincera la sua improvvisa amicizia con Nikita Pelizon, soprattutto perché in passato non avrebbe parlato della concorrente in termini lusinghieri: "Non siamo scemi, non ti crede nessuno".

Le accuse di Luca Onestini a Antonella Fiordelisi

"Quindi non eri sincera (quando criticava Nikita, ndr) o hai detto quello che pensi come sempre?": Luca Onestini ha incalzato Antonella Fiordelisi. Quest'ultima ha ammesso che c'è stato un periodo in cui Nikita Pelizon non le andava a genio: "Io, quello che pensavo, gliel'ho sempre detto in faccia e infatti non ci trovavamo io e lei". E Luca di rimando:

Non vi siete trovate per tre mesi e improvvisamente sì. Io te l'ho detto anche l'altro giorno, ma tu veramente pensi che io ti creda? O pensi che gli altri ti credano? Veramente pensi che siamo tutti scemi.

Antonella Fiordelisi difende la sua amicizia con Nikita Pelizon

Antonella Fiordelisi ha spiegato perché si è avvicinata a Nikita Pelizon: "Ho cambiato idea perché ci ho parlato e l'ho vista sincera quando mi ha chiesto scusa. A Capodanno ci siamo parlate. Ma scusami, uno non può cambiare idea?". Luca Onestini è rimasto fermo sulle sue convinzioni:

Non ti crede nessuno. Dopo tre mesi che vivete insieme? In un momento di difficoltà, lei è arrivata a prenderti, perché tu eri in difficoltà e lei aveva bisogno di qualcuno, ma non vi sopportate.

Antonella ha assicurato: "Io non riesco a parlare con una persona che mi sta antipatica. La sensazione che hai avuto tu con lei, l'ho avuta anch'io, ma dopo si può cambiare idea". E Luca ha concluso: