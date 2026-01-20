Luca con la fidanzata Federica ad Affari Tuoi: “Mi fido del destino”, il gioco delle carte decide il suo finale

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Protagonista della puntata di Affari Tuoi stasera, martedì 20 gennaio, Luca della Regione Molise. Dalla provincia di Isernia, lavora nel settore delle rinnovabili, "ma faccio anche il musicista. Suono la zampogna in diversi gruppi", ha dichiarato prima di presentare in studio la fidanzata Federica, anche lei musicista. "Lavoro con la mia voce, ho un coro gospel. Stiamo insieme da 9 anni", ha raccontato lei. La puntata, registrata prima che il padre di Stefano De Martino venisse a mancare, ha visto di nuovo l'assenza di Herbert Ballerina, presente in studio con un cartonato. Insieme hanno giocato contro il dottore Pasquale Romano: sono tornati a casa con 65mila euro.

La partita di Luca ad Affari Tuoi

Con i primi sei tiri a disposizione, Luca ha eliminato dal tabellone 20mila euro, 50mila euro, 200mila euro, 100 euro, il pacco nero dal valore di 20mila euro e 10 euro. Il dottore, allora, ha offerto 30mila euro: subito rifiutati. "Ci servono i soldi, ma possiamo ancora giocare", le parole prima di aprire i pacchi dal valore di 15mila euro, 20 euro e 500 euro. Il dottore ha allora riproposto un assegno dal valore di 35mila euro: "Non è una cifra da disdegnare, ma i premi grandi ci sono e ci farebbero comodo", ha commentato la fidanzata di Luca prima di tritare l'assegno. Aperti i pacchi da 75mila euro, 200 euro e 1 euro, il dottore ha riproposto 35mila euro. Rifiutati. Dopo aver eliminato dal tabellone Gennarino, il dottore ha proposto 40mila euro: "Bella somma, sono tanti soldi. Facciamo un tiro però", ha dichiarato Luca prima di aprire il pacco contenente 50 euro.

Il dottore ha proposto il cambio e il pacchista ha ragionato ad alta voce: "Difficile decifrare. Rifiutiamo". Eliminato 0 euro, il dottore ha offerto il cambio, rifiutato su consiglio della fidanzata. Luca ha poi eliminato dal tabellone l'ultimo pacco blu rimasto, il pacco ballerina.

Il finale di Luca e Federica che tornano a casa con 65mila euro

Con soldi sicuri, ha fatto il suo ingresso in studio Martina Miliddi. Aperto il pacco con 10mila euro al suo interno, il dottore ha offerto 75mila euro: "Sono stato fortunato a venire qui, a conoscere queste persone, a fare una bella esperienza, poi a giocare il finale con i soldi. Faccio scegliere a Federica", ha commentato Luca prima di dare la parola alla fidanzata. Quest'ultima ha scelto di tritare l'assegno. Eliminati i 300mila euro, il dottore ha scelto il gioco delle carte per la sua ultima mossa: tra l'assegno da 65mila euro e il cambio, Luca ha pescato l'offerta. "Il destino ha deciso che questi ce li dobbiamo portare. È un'ottima ultima offerta, e del destino mi fido. Accettiamo", ha dichiarato il pacchista prima di svelare il contenuto del suo pacco. Aveva 100mila euro.