Lory Del Santo nega la lite con Marcella Bella per il marito: "Lo ha raccontato per fare scena a Belve" Ospite de La Volta Buona, Lory Del Santo ha fatto chiarezza sulle dichiarazioni di Marcella Bella e sul litigio tra loro. L'attrice ha smentito quanto raccontato a Belve dalla cantante, fornendo la sua versione dei fatti.

Lory Del Santo, ospite de La Volta Buona nella puntata di mercoledì 8 gennaio, ha commentato le dichiarazioni che Marcella Bella rilasciò in un'intervista a Belve sul suo conto. Non è la prima volta l'attrice torna sulla vicenda e con Caterina Balivo ha messo ancora una volta in dubbio la veridicità dell'episodio raccontato dalla cantante.

La lite tra Marcella Bella e Lory Del Santo

Nel corso dell'ultima puntata de La Volta Buona, Caterina Balivo ha mostrato il filmato dell'intervista di Marcella Bella a Belve. A Francesca Fagnani la cantante aveva raccontato che anni fa, mentre era e teatro, Lory Del Santo si era avvicinata per due volte a suo marito sussurrandogli parole all'orecchio. "Le diedi dei colpi sulla schiena con la scarpa e le chiesi se conosceva mio marito. Mi disse che non lo conosceva e a quel punto la invitai ad andarsene senza guardarsi indietro" rivelava alla conduttrice. "Allucinante, non è possibile. È fantascienza" ha replicato Lory Del Santo.

Lory Del Santo: "La gelosia l'ha offuscata, non farei mai una cosa del genere"

Nel momento di commentare le parole della cantante, Lory Del Santo ha smentito le sue dichiarazioni. "La gelosia l'ha offuscata. Stavo cercando il mio posto, mi ero avvicinata per dirgli che era il mio. Lui mi disse di sedermi da una parte ma quel posto era occupato così tornai per dirgli che quel posto era mio. A quel punto lui mi invitò a sedermi davanti a loro" ha chiarito l'attrice. E ancora:

Non conoscevo lei e non sapevo chi fosse lui. Questo episodio non mi risulta. Non andrei mai a sussurrare nell'orecchio di un uomo in compagnia di una donna, per di più in una sala con oltre mille persone. Credo che abbia esagerato per fare scena.

Lory Del Santo ha concluso ribadendo che si sarebbe ricordata di un episodio del genere: "Non ero io, mi avrà preso per un'altra".