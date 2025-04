video suggerito

Lorenzo Spolverato rompe il silenzio dopo il GF: "Giorni difficili, ho bisogno di stare con la mia famiglia" Con una storia pubblicata su Instagram, Lorenzo Spolverato ha rotto il silenzio dopo la fine del Grande Fratello. "Giorni difficili, ho bisogno anche di stare con la mia famiglia", ha scritto il modello ed ex concorrente.

A cura di Elisabetta Murina

Lorenzo Spolverato ha rotto il silenzio dopo la fine del Grande Fratello. Il concorrente ha perso a un passo dalla finalissima al televoto contro Chiara Cainelli e, durante la diretta del 31 marzo, la fidanzata Shaila Gatta lo aveva lasciato. Ecco cosa ha scritto sui social.

Le parole di Lorenzo Spolverato dopo il Grande Fratello

"Giorni difficili, ma grazie a tutti per il sostegno che mi date", ha scritto Spolverato in una storia su Instagram, in quelle che sono di fatto le prime dichiarazioni dopo la fine del Grande Fratello. Il concorrente ha spiegato di essere felice del sostegno ricevuto in questi mesi e di aver bisogno di passare del tempo con la sua famiglia: "Non potete capire quanto sono grato a tutti voi che non mi fate sentire mai solo. Mi dispiace non riuscire a rispondere a tutti ma ho bisogno anche di stare con la mia famiglia e i miei amici". Secondo Deinaria Marzano, esperta di gossip, il motivo per cui il modello ancora non si espone sulla sua esperienza nel reality è legato a un'intervista che rilascerà presto.

I festeggiamenti dopo il GF e la rottura con Shaila Gatta

Dopo la finale del Grande Fratello, in cui ha perso al televoto contro Chiara Cainelli, Lorenzo Spolverato ha incontrato fuori dallo studio le sue fan e ha brindato con loro il percorso fatto nel relaity. Nonostante l'assenza dell'ormai ex fidanzata Shaila Gatta, il modello si è rivolto ai fan della coppia, gli Shailenzo, parlando al plurale: "Volevo ringraziare per il supporto che ci date. Sono qui grazie a voi, a tutti quelli che mi stimano". Dopo averlo lasciato in diretta, l'ex Velina di Striscia ha spiegato sui social il motivo della sua decisione, presa in seguito a una relazione duranta diversi mesi: "Ho scelto con la mia testa in base a ciò che ho visto e soprattutto uscendo fuori e acquisendo lucidità".