Lorenzo Remotti al GF: “A Beatrice Luzzi manca l’affetto di un uomo, solo così sarebbe più docile” Lorenzo Remotti al GF dice la sua su Beatrice Luzzi sostenendo che se l’attrice avesse un uomo al suo fianco, sarebbe un’altra persona: “Il motivo principale per il quale è così è perché ha una mancanza d’affetto pazzesca. Se avesse un uomo che la rendesse contenta sarebbe molto più docile”.

A cura di Gaia Martino

Nel pomeriggio Lorenzo Remotti nella casa del Grande Fratello ha detto la sua su Beatrice Luzzi, ma il suo parere ha scatenato polemica su X (ex Twitter). Il concorrente di Novi Ligure che nella vita fa il calzolaio, nonostante non abbia mai avuto uno scontro diretto con la sua inquilina, ha più volte manifestato un certo disappunto per i suoi modi di fare. "Lei è così perché ha mancanza d'affetto da un uomo".

Le parole di Lorenzo Remotti su Beatrice Luzzi

Lorenzo Remotti parlando con Alex, Vittorio, Ciro, Paolo e Arnold in giardino, ha detto la sua su Beatrice Luzzi. Secondo il suo parere, la concorrente avrebbe mancanze d'affetto da parte di un uomo: "Se avesse un uomo che le desse affetto, sarebbe più docile". Questo il commento:

Il motivo principale per il quale è così è perché ha una mancanza d'affetto pazzesca dal "lato maschile". Se avesse un uomo che la rendesse contenta, sarebbe un'altra persona. Sarebbe molto più docile. Invece così tira fuori il lato negativo, la sua sofferenza.

Le parole in questione hanno scatenato su X (ex Twitter) numerosi telespettatori che accusano ora il concorrente di essere "maschilista": "Le donne non hanno bisogno di un uomo per essere complete e felici", "Che schifo di discorsi, intollerabili", "Lorenzo è primitivo", i pensieri di alcuni utenti.

Alex: "Lei si troverà sempre in difficoltà"

Durante il confronto in giardino, è intervenuto anche Alex sulla questione sostenendo che con il suo modo di fare, l'attrice si penalizzi da sola: "Lei si troverà sempre in difficoltà". "Lei è troppo puntigliosa, le piace pizzicare. Mi ha detto che è l'unica che ha avuto il freeze, le ho detto "veramente l'ho avuto anche io", e lei mi ha detto "si ma sono l'unica che lo ha rispettato". Ma che risponde a fare così?" ha continuato Paolo. "A lei conviene fare così, questo piace al pubblico" ha concluso Ciro.