Lorenzo Biagiarelli riparte da Rete4: “Sarò ospite di Bianca Berlinguer” Lorenzo Biagiarelli torna in televisione, sponda Mediaset: “Ci vediamo da Bianca Berlinguer per parlare di cibo, ambiente, futuro e trattori”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

258 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lorenzo Biagiarelli non torna a È sempre mezzogiorno, come ha dichiarato in un video su Instagram, ma c'è spazio comunque per ripartire in tv. Glielo concede l'altra sponda, Mediaset. Questa sera, infatti, Lorenzo Biagiarelli annuncia di essere ospite a "Prima di domani", la striscia preserale di Rete4 condotta da Bianca Berlinguer. Fari puntati su di lui e sulla prima apparizione televisiva dopo il ciclone del caso Giovanna Pedretti.

Il ritorno in televisione a Prima di Domani

Lorenzo Biagiarelli riparte così da Prima di domani. In una storia su Instagram, è lo stesso chef a dare l'annuncio: "Comunque stasera torno in tv! Ci vediamo da Bianca Berlinguer per parlare di cibo, ambiente, futuro e trattori".

Il video su Instagram

In un video su Instagram, le prime parole di Lorenzo Biagiarelli dopo quello che è successo: "In molti mi hanno rimproverato scarsa umanità ma io non posso né voglio chiedere scusa per la morte di Giovanna Pedretti, il cui suicidio mi addolora come essere umano". Il compagno di Selvaggia Lucarelli ha pubblicato il video perché "preme ristabilire un principio di verità".

Non posso né voglio chiedere scusa, come molti mi hanno pur caldamente suggerito di fare, per la morte di Giovanna Pedretti, il cui suicidio ovviamente mi addolora come essere umano. Perché se lo facessi sarei l’ennesimo che utilizza la sua morte per il proprio vantaggio, nel mio caso per riabilitarmi, cospargendomi il capo di cenere e implorando la clemenza della pubblica piazza. Io piuttosto preferisco tenermi lo stigma, il dubbio, il sospetto, piuttosto che tentare la via della pietà, affermando qualcosa che non penso. E accetterò con tranquillità tutte le conseguenze di questa scelta.

Alla fine del video, Lorenzo Biagiarelli ha confermato di aver lasciato la trasmissione È sempre mezzogiorno: "Non ci sono più le condizioni".