Lol 2, in arrivo una nuova puntata bonus: quando esce su Amazon Prime Video Arriva dal 7 marzo una puntata bonus di “Lol-Chi ride è fuori”. Lo show di Amazon Prime Video continua con un nuovo appuntamento in cui saranno mostrati contenuti inediti, che promettono nuove e clamorose risate.

A cura di Ilaria Costabile

La seconda stagione di Lol-Chi ride è fuori è ormai al completo su Amazon Prime Video, il 3 marzo sono state rese disponibili le ultime due puntate dello show, con cui si è scoperto anche chi è stato il vincitore. Ma per chi avesse ancora voglia di divertirsi un po', presto sarà però disponibile una puntata bonus, della durata di 30 minuti, in cui sono raccolti alcuni contenuti inediti e momenti esilaranti mai visti prima.

Quando esce la puntata bonus di Lol 2

Dopo le sei canoniche puntate in cui è stato diviso l'appuntamento con i dieci comici di Lol-Chi ride è fuori, gli appassionati o coloro che hanno voglia di concedersi qualche altra risata insieme a Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Mago Forest e Maccio Capatonda, potranno gioire gustandosi l'attesissima puntata bonus. Dal 7 marzo, infatti, sarà disponibile sulla piattaforma un nuovo episodio del comedy show, che tutti gli abbonati al servizio streaming di Amazon potranno vedere in ogni momento.

Cosa vedremo nella puntata bonus di Lol 2

C'è ancora qualcosa che i concorrenti di questa edizione hanno messo in atto durante le sei interminabili ore chiusi in un teatro con l'ordine di non ridere, che ancora il pubblico non ha visto. Tutto ciò che, infatti, non è stato mostrato nei sei appuntamenti arrivati su Amazon Prime Video in queste ultime settimane, verrà condensato nella puntata bonus che in trenta minuti promette di garantire nuove clamorose risate. Momenti esilaranti, exploit dal sbellicarsi dal ridere, oltre che sketch e battute mai sentite prima sono pronti per far capitolare i cultori del programma. Non solo i comici, ma anche i conduttori non si sono risparmiati dando il meglio di loro: l'accoppiata Frank Matano e Fedez non si risparmierà nel contribuire al divertimento, come si potrà vedere anche tra i contenuti extra che arricchiscono il catalogo dell'ormai notissimo show.