L’ex fidanzato di Nikita Matteo Diamante vuole entrare al GFVip: “Micol potrebbe piacermi” Dopo un brusco litigio con Nikita i due hanno preso le distanze. Oggi non avrebbe problemi a convivere sotto lo stesso tetto con la sua ex, pur di farsi conoscere al grande pubblico: “Vorrei dimostrare alla gente chi sono davvero”, spiega.

A cura di Giulia Turco

L’ex fidanzato di Nikita Pelizon Matteo Diamante sarebbe pronto ad entrare nella Casa del GFVip. Dopo aver partecipato all’Isola dei Famosi, l’ex naufrago non sarebbe del tutto digiuno di dinamiche televisive, ma non è sicuro che la sua presenza possa essere gradita da Nikita, che attualmente è tra le favorite del pubblico, supportata soprattutto nel suo legame con George Ciupilan.

Il rancore verso George Ciupilan

È proprio a Ciupilan che Diamante aveva rivolto diverse accuse, spiegando i non aver gradito la sua vicinanza a Nikita negli ultimi tempi. Durante una diretta Instagram lo aveva definito persino un “senza pa**e”, mostrandosi piuttosto alternato. Dal canto suo Nikita ha preso ormai una strada ben diversa da quella dell’ex e ha alluso a comportamenti fuori spesso fuori controllo dettati spesso da una gelosia morbosa. “Ho detto delle cose su Instagram perché ero arrabbiato”, chiarisce in un’intervista a Novella 2000. “George lo reputavo un mio grandissimo amico, ma era l’unico modo per fargli arrivare il messaggio”, spiega. “Probabilmente però mi sbagliavo su di lui, non è più il ragazzo che conosco”.

L'interesse per Micol Incorvaia

Oggi con Nikita ha archiviato anche l’amicizia. “Mi sono fidanzato con lei 7 anni fa. Ho avuto due anni di convivenza e cinque di tira e molla, fino a gennaio 2022”, spiega. “Lei è sempre voluta tornare con me, era innamorata”. Dopo un brusco litigio però avrebbero preso definitivamente le distanze. Oggi non avrebbe problemi a convivere sotto lo stesso tetto con la sua ex, pur di farsi conoscere al grande pubblico: “Vorrei dimostrare alla gente chi sono davvero. Non solo un libertino, so anche essere un bravo ragazzo”. Nella Casa non crede che avrebbe ripensamenti su Nikita, piuttosto si avvicinerebbe a nuove conoscenze: “Micol è la donna che si avvicina più ai miei gusti estetici, ha un carattere molto simile al mio”.