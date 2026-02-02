Leonardo De Andreis: “Mi ero perso, stavo per mollare. Con 22 secondi di Soltero è cambiato tutto”

Leonardo De Andreis con il suo brano "Soltero" ha invaso i feed social di tutta Italia e raggiunto la top viral di Spotify. Ospite de Le Iene ieri sera, domenica 1 febbraio 2026, ha parlato al pubblico con un lungo monologo nel quale ha commentato il suo successo esploso per caso, grazie a un video dalla durata di 22 secondi contenente il ritornello della sua canzone pubblicata un anno fa. Stava per mollare l'idea di poter entrare nel settore musicale, dopo aver partecipato anche a Sanremo Young nel 2018 e dopo essersi proposto a più esperti: su TikTok, con un breve video contenente una parte di Soltero, è diventato virale al punto da scalare le classifiche di Spotify. "Non rinunciate alla vostra passione. Sono sicuro che i prossimi 22 secondi saranno i vostri", le parole al pubblico di Italia1.

Il monologo a Le Iene di Leonardo De Andreis

"22 secondi. A volte bastano 22 secondi e può cambiare tutto": così comincia il discorso fatto davanti alla telecamera del programma di Italia 1. E dopo essersi presentato, ha raccontato che "Fino a un mese fa, come tanti, avevo un sogno. Fare musica. La mattina lavoravo, il pomeriggio suonavo e scrivevo nella camera mia musica che inviavo a chiunque aspettando una risposta, un'occasione. Ma non arrivava niente". Nessuna chiamata, nessuna proposta, fin quando ha deciso di pubblicare il ritornello della sua canzone sui social. Un gesto che gli ha cambiato la vita.

"Stavo per mollare, poi un pomeriggio ho caricato sui social il ritornello di un brano che avevo pubblicato un anno fa. Un ritornello di 22 secondi, e in poche ore sono passato da 10 like a 70mila visualizzazioni. Poi 100mila, 500mila, 2 milioni, fino a superare 30milioni di visualizzazioni ed entrare in classifica a fianco ai miei idoli", ha raccontato. Ancora oggi stenta a crederci di come, da un momento all'altro, è diventato così popolare. "Non so come sia potuto succedere, non riesco ancora a crederci. Di colpo, ho visto ragazzi della mia età che ballavano e cantavano il mio pezzo. E adesso capisco il rischio che ho corso", ha continuato prima di concludere con un appello a tutti coloro che hanno un sogno: "Sono andato a solo 22 secondi dal perdermi, dallo smettere di credere in me stesso. Vi prego, non rinunciate alla vostra passione. Sono sicuro che i prossimi 22 secondi saranno i vostri".