Perché tutti cantano Soltero: da dove arriva la canzone esplosa su TikTok Italia

"Mia personale opinione, le relazioni non son nulla di vero, mai ricevuto un affetto sincero, a questo punto io rimango soltero". Se queste parole non ti suonano nuove e mentre le leggi le stai già canticchiando, probabilmente sei già incappato in uno dei tanti video di TikTok che in poco più di una settimana hanno fatto spopolare questo brano, oggi al primo posto nella playlist “Viral 50” di Spotify Italia, la classifica delle canzoni più virali in Italia. Ma da dove arriva questa canzone?

La storia di Soltero

La canzone si chiama Soltero e l'autore è Leonardo De Andreis, un artista emergente originario di Pomezia. Se siete appassionati di Sanremo potreste averlo sentito già nominare: De Andreis è stato infatti finalista della prima edizione di Sanremo Young, andata in onda nel 2018. Il programma, creato e condotto da Antonella Clerici, si è fermato alla seconda edizione.

Da allora però di De Andreis non si era più sentito parlare, almeno fino agli ultimi giorni del 2025, quando il suo brano Soltero, pubblicato in realtà a fine 2024, è iniziato a rimbalzare da un video all'altro di TikTok. A renderlo virale hanno contribuito anche le ricondivisioni di Tedua, Sarah Toscano, Alfa e Samuraijay.

Come ha fatto a diventare virale

Queste "magie" apparentemente inspiegabili non sono nuove a TikTok. Non è la prima volta che succede e probabilmente non sarà nemmeno l'ultima. Proprio in queste settimane è successa una cosa simile con L'Amore non mi basta di Emma, oggi al terzo posto nella top 50 di Spotify Italia.

Un brano, come quello di De Andreis, è lì per mesi, a volte anni, ma non riesce a superare la soglia del successo. Poi, improvvisamente i pianeti si allineano – e gli algoritmi anche – e quello che non succede in un anno, accade in una manciata di giorni.

Per farsi un'idea dell'improvviso successo di questa canzone, basti sapere che su TikTok i video che riproducono Soltero sono 6.855. Alcuni dei più virali, come quello postato da Sarah Toscano o da Tedua, si aggirano attorno alla soglia delle 3 milioni di visualizzazioni. Su YouTube il video della canzone è al 34° posto della classifica dei video musicali più visti e su Spotify ha totalizzato oltre 635 mila ascolti. In questi giorni sul suo profilo TikTok, che oggi conta 3,8 milioni di Mi piace, De Andreis ha pubblicato diversi video con Soltero in sottofondo, ringraziando i suoi nuovi fan.