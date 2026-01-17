Giuseppe: “Perdonatemi, il mio sogno è vendere un libro per il mio cagnolino scomparso”. Certo, come no

In tre settimane il video di Giuseppe Rossi che promuove il libro per il suo cagnolino scomparso è diventato virale. Milioni di visualizzazioni, centinaia di commenti e ricondivisioni: tutto per una storia inventata dall’intelligenza artificiale.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Intelligenza artificiale (IA) ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La truffa è semplice. Fin troppo. Negli ultimi giorni è diventato virale un video su TikTok fatto con tre foto. La più importante è la prima. Un uomo, anziano, che si fotografa davanti allo specchio. Una scritta in sovrimpressione: “Perdonatemi se mi sto mettendo in imbarazzo ma il mio unico sogno è riuscire a vendere il mio libro, dedicato al mio cagnolino scomparso, prima di andarmene”.

Il video è stato pubblicato a Natale. Nel giro di tre settimane è girato parecchio. Milioni di visualizzazioni, quasi 370.000 like e oltre 14.000 condivisioni. Nella foto successiva c’è Giuseppe, o almeno un uomo che gli assomiglia, con un cane. Nell’ultima l’immagine di copertina di Ricordi di un amore a quattro zampe, il libro di Giuseppe Rossi. La copertina è chiaramente fatta con l’intelligenza artificiale. Ma pure il cane non sembra così vero.

Cosa c’è dietro l’account di Giuseppe Rossi

Il profilo rimanda direttamente a una pagina web creata con Payhip.com, una piattaforma per generare siti legati direttamente a un sistema di e-commerce. Qui si trova il libro, in vendita a 7,70 euro. Così leggiamo nella descrizione: “Ogni pagina custodisce ricordi, il silenzio della casa, le passeggiate, gli abbai e la compagnia fedele di chi è stato accanto a lui nei giorni belli e in quelli difficili”.

Leggi anche Sei pronto a far entrare la Personal Intelligence in ogni spazio della tua vita? Io non tanto

Abbiamo recuperato il libro. È un volumetto di 33 pagine in A4. Ovviamente non c’è nulla di quanto promesso. Non c’è la storia di Giuseppe Rossi e del suo cane. Non ci sono i ricordi. Non ci sono le passeggiate e la compagnia fedele. È un testo scritto da un’intelligenza artificiale o da un umano che scrive come un’intelligenza artificiale. Non solo. Non è una vera storia personale ma un saggio breve su come affrontare il lutto per la perdita di un animale domestico.

La parte migliore forse è l’ultima. In quello che dovrebbe essere il retro di copertina di questo ebook troviamo la sinossi, il riassunto del libro che normalmente serve ai lettori per farsi un’idea di quello che stanno acquistando. Qui leggiamo: “La sinossi di Ricordi di un amore a quattro zampe esplora il profondo legame tra un uomo e il suo cane”. Ecco, non esattamente la conclusione di un libro scritto da un essere umano.

Il video sparito da TikTok

Nonostante il video di Giuseppe Rossi abbia proliferato per tre settimane, negli ultimi giorni è sparito dai social. La giornalista Charlotte Matteini e il creator Vfor.Verity hanno parlato del caso, dirottando probabilmente decine di commentatori verso il video. Al momento su TikTok il profilo di Giuseppe Rossi sembra chiuso, probabilmente rimosso dal suo autore una volta che è stata diffusa la sua storia.

Una strategia molto nota che parte dagli anziani

Abbiamo già affrontato altri casi simili. Negli ultimi mesi stiamo vedendo su TikTok diversi casi di prodotti venduti su campagne marketing costruite a partire dal nulla. Molte giocano pure sull’emotività collegata agli anziani. Ad aprile avevamo raccontato cosa c’era dietro la campagna del padre-artigiano. I video cominciavano “Nessuno compra gli oggetti che fa mio padre, lui si impegna tanto” per poi finire a vendere sfere luminose di dubbia provenienza.