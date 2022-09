Le unghie di Elenoire Ferruzzi non sono finte: “Sono mie, le faccio con l’acrilico” Elenoire Ferruzzi è una delle protagoniste del GF Vip 7 insieme alle sue unghie lunghissime, “la massima espressione della sua libertà”. Nella notte ha svelato che sono vere: “Le creo con l’acrilico”, lo stesso materiale utilizzato da Ayanna Williams, la donna che ha vinto il Guinness World Record.

Elenoire Ferruzzi è uno dei personaggi di spicco della nuova edizione del Grande Fratello VIP, iniziata ieri sera e già entrata nel vivo. Protagoniste come lei anche le sue unghie, uno dei suoi tratti distintivi: "Sono la massima espressione della mia libertà" ha detto ieri al suo ingresso. Impossibile per tutti non notarle, impossibile anche non porsi l'interrogativo su come svolge le tradizionali abitudini quotidiane, come ad esempio lavarsi. "Mi lavo certo", ma riguardo le attività domestiche ha replicato: "Io di solito non faccio proprio nulla". Nella notte, chiacchierando con l'inquilina Pamela Prati, ha spiegato che le sue unghie sono naturali. Le realizza con la tecnica dell'acrilico.

Le unghie di Elenoire Ferruzzi sono naturali

Elenoire Ferruzzi dopo la prima puntata andata in onda ieri sera su Canale 5 in diretta, prima di andare a dormire ha chiacchierato con la sua inquilina Pamela Prati. Tra i vari argomenti trattati, anche quello sulle unghie lunghissime che sfoggia. Alla domanda della soubrette se fossero reali o no, ha replicato: "Sono mie e le faccio con la resina, l'acrilico. Non vedi che sono storte in alcuni punti? Ovvio che sono mie" ha detto. "Diventa un problema per fare il ritocco, a casa ogni due settimane devo ritoccarle, devo chiedere come posso farlo qui dentro", le sue parole riportate da Biccy.

La tecnica dell'acrilico usata anche da Ayanna Williams

Elenoire Ferruzzi per creare le sue unghie lunghe usa l'acrilico, un materiale modellabile e versatile da utilizzare. Si crea mescolando una polvere acrilica e un liquido specifico che insieme creano un prodotto chiamato anche resina, compatto e resistente. Per creare la sostanza che va applicata sull'unghia, bisogna immergere il pennello prima nel liquido, poi nella polvere, in modo da creare una "pallina" di prodotto che, essendo modellabile, si andrà a stendere sull'unghia e sulla cartuccia monouso applicata sopra della lunghezza che si desidera.

Non necessita di una lampada UV perché l'asciugatura avviene all'aria in circa 3 minuti. Come la concorrente del GF Vip 7 anche Ayanna Williams, la donna con le unghie delle mani più lunghe al mondo premiata con il Guinness World Record, utilizza lo stesso prodotto: per proteggere le sue mani applica regolarmente un indurente e uno strato di acrilico.