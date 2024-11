video suggerito

Le prime parole di Rebecca dopo l’uscita da Amici: “Fuori poco apprezzata, non volevo lasciare il mio sogno” Rebecca Ferreri è stata eliminata da Amici 24 nel corso del daytime del 21 novembre. La ballerina ha perso la sfida contro Dandy, che la sua insegnante ha scelto di anticipare. Poco dopo è tornata sui social per commentare e fare chiarezza sull’accaduto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

45 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rebecca Ferreri è stata eliminata da Amici 24 nel corso del daytime del 21 novembre. La ballerina ha perso la sfida contro Dandy, che la sua insegnante ha scelto di anticipare e che è stata giudicata dal coreografo Garrison. "Potevo dare tanto, vado via con un rimorso gigante", ha detto la ragazza dopo il verdetto della sfida, scoppiando il lacrime. Poco dopo è tornata sui social per commentare e fare chiarezza sull'accaduto.

Il messaggio di Rebecca dopo l'uscita da Amici 24

Poco dopo la notizia della sua uscita da Amici4, Rebecca ha rotto il silenzio e ha pubblicato una storia Instagram facendo chiarezza sull'accaduto. Non è stata lei a rinunciare il talent, ma ha dovuto lasciarlo in seguito all'esito di una sfida contro un avversario ritenuto più forte: "Erano già due giorni che leggevo in giro che io avevo deciso di ritirarmi, ma no, non è andata così. Semplicemente ho affrontato la sfida prima ed è andata come è andata". La ballerina pensava di non piacere al pubblico ma, nonostante questo, non si che il suo percorso si sarebbe interrotto così presto. Per questo motivo si è detta dispiaciuta e spera che riuscirà comunque a trovare la sua strada:

Per quanto vedevo che fuori ero poco apprezzata, mai e poi mai avrei pensato di abbandonare il mio sogno, anche perché comunque vedevo che tante persone mi apprezzavano e mi capivano e vi ringrazio tutti quanti con il cuore. Mi dispiace di non essere arrivata per come sono realmente ma spero che tramite un social riuscirò a mostrare me stessa al 100%. Grazie a chi mi ha sostenuta dall’inizio alla ne e che continuerà a farlo. Faccio un grandissimo in bocca al lupo a tutti i miei compagni, mi mancate!

La sfida di Rebecca contro Dandy e l'uscita dalla scuola

Come si è visto nel daytime del 21 novembre, Deborah Lettieri ha deciso di anticipare la sfida di Rebecca contro Dandy, evitando così di aspettare la puntata di domenica 24 novembre. A giudicare i due ballerini il coreografo Garrison, che ha ammesso di essersi trovato in difficoltà. Poi la decisione finale: "Mi trovo davanti a due ballerini preparati, diversi, giovani e pieni di vitalità. Su quello che ho visto oggi, mi ha colpito di più Dandy". Rebecca è scoppiata a piangere dopo il verdetto e anche la sua professoressa si è commossa: "Penso che tu abbia tante cose belle, sarai una ballerina al di fuori di qui, al di fuori di Amici. Mi ero ripromessa che vi avrei passato quello che so nel minor tempo possibile". "Potevo ancora dare tantissimo. Vado via con un rimorso gigante, ho dato tanto ma so che non ho reso orgogliosa me, e neanche te", ha dichiarato lei.