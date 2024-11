Rebecca eliminata da Amici 24 dopo la decisione di Deborah Lettieri sulla sfida: “Un fallimento gigante”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Rebecca, la ballerina di Amici seguita da Deborah Lettieri, ha dovuto lasciare la scuola del talent show. Nel daytime di oggi, giovedì 21 novembre, è stato mostrato il momento in cui Deborah Lettieri le ha annunciato la decisione di anticipare la sua sfida. L'insegnante ha criticato l'atteggiamento di Emanuel Lo adottato nei confronti di Francesca e per questo motivo, ha spiegato, ha preferito "non illudere nessuno" e anticipare la gara ad eliminazione diretta. Rebecca, dopo essersi esibita contro Dandy, ha perso ed è stata costretta a salutare la scuola.

L'annuncio a sorpresa di Deborah Lettieri

"Ho bisogno di parlarti, dall'altro giorno ho cose che mi ronzano in testa" ha dichiarato Deborah Lettieri a Rebecca prima di annunciarle il motivo per il quale ha scelto di anticipare la sfida. "Sei in sfida e mi ronza in testa l'atteggiamento che Emanuel ha avuto con Francesca. Tu sai come si svolge? Noi facciamo i casting, prendiamo ragazzi che per noi sono dei talenti, il nostro lavoro è dare spazio al talento. Quando ci sono sfide, la produzione va a pescare tra i ragazzi che noi abbiamo riconosciuto come talenti. L'atteggiamento di Emanuel non mi è piaciuto perché è assurdo che pallini una ragazza, poi questa vince la sfida giudicata da un esterno, e la tieni in sala la sera a farla lavorare. Dopo cinque giorni la lasci a qualcun altro. Sono atteggiamenti che a me non appartengono, che trovo irrispettosi e scorretti" ha continuato. L'insegnante ha così chiesto alla produzione di conoscere lo sfidante di Rebecca: "L'ho incontrato per capire se questa persona potrebbe lavorare con me e sono qui perché preferisco io dirti chi è. È forte, è bravo ed è molto comunicativo. Lo conosci, è Dandi. Da 9 settimane sei qui, sei a tuo agio, ti senti a casa tua, i pezzi sono pronti. Ho chiesto di anticipare la sfida, per me è inutile procrastinare. Sei pronta, sai cosa devi fare e su cosa spingere. Vada come vada, sono convinta che sei una brava ballerina. Ora preparati. Quando è il momento ti vengono a chiamare" ha spiegato. La ballerina non si aspettava questa decisione, e così si è sfogata con la sua maestra:

Non pensavo fosse oggi, è tutto inaspettato. Lui è molto forte, ho lavorato con lui per un anno, lo conosco bene. Ognuno di noi due ha pregi e difetti, lui è forte ma credo anche in me. Ci tengo e il mio obiettivo è superare questa sfida e mangiarmi tutti. È quello che voglio, spero di farlo perché voglio dimostrare a tutti quanto valgo. Per una volta nella mia vita voglio dire "Ce la sto facendo", voglio togliermi questa maglia perché ho bisogno di riuscire a farcela. Interrompere il percorso ora sarebbe un fallimento gigante, non sono mai riuscita ad arrivare dove volevo e qui ci sto mettendo tutto quello che ho. È un lavoro grande per me, ho tante cose fuori che devo risolvere con me stessa. So che qua dentro posso risolverle, perciò sento che qui potrei risolverle.

L'eliminazione di Rebecca: al suo posto entra Dandy

Rebecca in studio si è esibita nella sfida contro Dandy e purtroppo non è riuscita a convincere la giuria esterna, Garrison. "Mi trovo davanti a due ballerini preparati, diversi, giovani e pieni di vitalità. Su quello che ho visto oggi, mi ha colpito di più Dandy. Con il tuo movimento sembra che dialoghi con qualcuno" ha dichiarato il coreografo prima di annunciare l'eliminazione di Rebecca. La giovane allieva è scoppiata in lacrime e anche la sua maestra si è commossa: "Penso che tu abbia tante cose belle, sarai una ballerina al di fuori di qui, al di fuori di Amici. Mi ero ripromessa che vi avrei passato quello che so nel minor tempo possibile". "Non ho parole, mi dispiace troppo. Potevo ancora dare tantissimo. Vado via con un rimorso gigante, ho dato tanto ma so che non ho reso orgogliosa me, e neanche te" ha dichiarato la ballerina. "Promettimi che andrai avanti" ha risposto la maestra, "Promettimi che ci risentiamo", ha concluso Rebecca.