Le prime parole di Gianmaria dopo il GFVip: “Non pensavo di poter essere un esempio per qualcuno”

Il Grande Fratello Vip perde un pezzo importante con l'uscita di scena di Gianmaria Antinolfi, che ha deciso di lasciare la casa nella puntata di lunedì 31 gennaio. L'imprenditore napoletano ha ringraziato per l'opportunità offerta da Signorini, ma ha preferito a questo punto tornare al suo lavoro e alla sua vita di sempre. A tarda notte, ripreso possesso del suo telefono, Gianmaria ha voluto per prima cosa ringraziare i suoi fan. All'indomani è tornato sotto il sole della sua Napoli, quello che condivide con Federica Calemme.

C'è la complicità con Federica nel suo dopo GFVip e c'è la consapevolezza di essere stato un esempio per il pubblico che lo ha amato e sostenuto lungo il suo percorso. È con queste parole che Gianmaria ringrazia i suoi fan per l'affetto che ha scoperto di avere fuori dalla casa:

Tremo, non riesco a smettere…questa è la sensazione che sto provando nel leggere tutto questo! Non avrei mai potuto neanche sognare niente di simile! Non avrei mai potuto immaginare di ricevere così tanto amore da persone a me sconosciute, né tanto meno di poter essere un esempio o di ispirazione per qualcuno.

Credetemi se vi dico che non avrei potuto ricevere regalo più bello, credetemi se vi dico che siete stati dentro quella casa la mia già grande forze. Ho gli occhi che mi si chiudono, ma non potevo addormentarmi senza prima ringraziare tutti voi per quello che mi avete donato.

Perché non ha prezzo, perché non si può comprare, perché è incondizionato. Grazie mille per questa avventura che abbiamo portato avanti tutti insieme “dal primo giorno”.