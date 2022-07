Laura Pausini torna a The Voice Spagna, l’ultima volta nel 2020 Dopo la conduzione dell’Eurovision Song Contest, la cantante 49enne di Faenza ritornerà nel format che l’ha già vista protagonista nel 2015 e nel 2020.

Laura Pausini ritorna in Spagna come giudice de "La Voz", la versione spagnola di The Voice. Dopo la conduzione dell'Eurovision Song Contest, la cantante 49enne di Faenza ritornerà nel format che l'ha già vista protagonista nel 2015 e nel 2020. Lo apprendiamo da DavideMaggio.it. Sempre in Spagna, nel 2018, è stata giudice di X Factor Spagna. Il talent show andrà in onda su Antena 3. È uno dei format più seguiti in Spagna, che ha visto avvicendarsi tra i coach nomi come Luis Fonsi, Paulina Rubio, Malù e Juanes.

La versione spagnola di The Voice

Proprio come quella italiana, la versione spagnola di The Voice si distingue per tre fasi: una blind audition, una battle e lo spettacolo dal vivo. I quattro coach scelgono le squadre attraverso la selezione delle Blind Audition e poi i concorrenti scelti possono decidere il coach preferito. Dopo le fasi interlocutorie, la fase finale prevede lo scontro in diretta e dal vivo. Il pubblico a casa decide chi mandare a casa, al pari dei coach in un bilanciamento 50 e 50. La finalissima è data da quattro concorrenti che saranno però votati dal pubblico.

L'ultima vittoria nel 2020 di Laura Pausini

L'ultima partecipazione di Laura Pausini a The Voice Spagna è coincisa con una vittoria. L'artista da lei seguito, Kelly Isaiah, è arrivato al trionfo. Laura Pausini aveva così commentato: "Ci sono molti artisti soprattutto i giovani, che hanno bisogno di più di una opportunità. Prima ti facevano firmare per tre dischi e adesso ti fanno firmare per un singolo e solamente se questo funziona te ne fanno firmare un altro. È tutto abbastanza effimero e più difficile. Dobbiamo interpretare ogni opportunità come un'occasione per crescere e non per ottenere un successo passeggero. Ringrazio il pubblico spagnolo, mi sento molto rispettata in Spagna, non posso dimenticare l’affetto che mi riservano come italiana".