L’addio di Ciao Darwin a Emilio Contaldo, l’ex Padre Natura morto dopo l’ultima registrazione Ciao Darwin ricorda Emilio Contaldo, storico volto della trasmissione che aveva avuto un breve ruolo durante la registrazione della puntata andata in onda il 24 novembre. L’uomo è morto a luglio senza fare in tempo a vedere la messa in onda della sua ultima partecipazione televisiva.

A cura di Stefania Rocco

89 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ciao Darwin ricorda Emilio Contaldo, storico volto del format condotto da Paolo Bonolis, nella puntata di esordio della nuova stagione, andata in onda venerdì 24 novembre in prima serata su Canale5. Contaldo aveva avuto un piccolo ruolo nella puntata di esordio della nuova edizione di Ciao Darwin: era stato chiamato a commentare insieme a Luca Laurenti la sfida tra la squadra degli Angeli e quella dei Demoni. Ma non ha fatto in tempo a vedere in tv la messa in onda della sua ultima apparizione televisiva: è scomparso nell’agosto scorso in seguito a un infarto.

Chi era Emilio Contaldo

Emilio Contaldo era diventato noto nel 2010 quando, partecipando a una puntata di Ciao Darwin per la squadra del Mezzogiorno, si era reso protagonista indiscusso durante il momento del Genodrome. Tre anni prima, nel 2007, aveva già partecipato a un’altra registrazione del format nell’inedito – fino a quel momento – ruolo di Padre Natura. Paolo Bonolis e la sua squadra di lavoro avevano voluto tornasse per una specie di “cameo” nella puntata del 2023 con una breve intervista realizzata insieme a Luca Laurenti per commentare la sfida tra le squadre capitanate da Elena Santarelli e Malena. Poco dopo la messa in onda di quel momento, la trasmissione ha mandato in sovrimpressione un messaggio in cui si annunciava la scomparsa di Contaldo: “Purtroppo il nostro amico ci ha lasciato dopo aver vissuto insieme a noi una splendida festa. Grazie da parte di tutti noi per la tua ingenua follia”.

La morte di Emilio Contaldo

Emilio Contaldo, 58enne originario di San Marzano sul Sarno, è morto il 21 luglio scorso in seguito a un infarto. Meglio noto come “Meliuccio 0′ Scarraffcchio”, come riporta Positano News, era diventato noto proprio grazie alla trasmissione condotta da Paolo Bonolis con la collaborazione di Luca Laurenti.