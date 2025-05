video suggerito

La velina Nausica Marasca torna a Striscia La Notizia dopo l’infortunio: “Carica per concludere la stagione” Dopo l’infortunio muscolare che l’aveva costretta ad assentarsi dal tg satirico per quasi un mese, ha ieri sera sul bancone di Striscia la notizia è tornata la velina Nausica Marasca, accanto alla mora Beatrice Coari. Al suo posto, in questo periodo si era esibita l’ex velina Anastasia Ronca. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Sara Leombruno

71 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo l'infortunio muscolare che l'aveva costretta ad assentarsi dal tg satirico per quasi un mese, ha ieri sera sul bancone di Striscia la notizia è tornata la velina Nausica Marasca, accanto alla mora Beatrice Coari. Nausica si è completamente ripresa ed è carica per il finale di stagione. Al suo posto, in questo periodo si era esibita l’ex velina Anastasia Ronca.

Il ritorno di Nausica Marasca a Striscia La Notizia

La velina era stata costretta ad assentarsi a partire dallo scorso 29 aprile, quando aveva comunicato che per un infortunio muscolare non sarebbe comparsa per un po'. Adesso, però, è pronta ad esibirsi: "Sono contenta di tornare sul bancone di Striscia! È stato un periodo impegnativo perché ho dovuto lavorare duro per recuperare dall’infortunio. Ora mi sono ripresa e ringrazio la famiglia di Striscia che mi è stata vicina. Sono pronta e carica per concludere la stagione", le parole.

L'infortunio durante le prove

Tutto era accaduto circa un mese fa, quando durante le prove dei tradizionali stacchetti con la collega Beatrice Coari si era fatta male. Durante la puntata del tg satirico andato in onda il giorno dopo, era stata invitata a raggiungere lo studio da Gerry Scotti e Michelle Hunziker per salutare i telespettatori e raccontare cosa era successo. "Come sapete noi veline ci teniamo per gli stacchetti, e ci sta ogni tanto uno strappo, purtroppo muscolare. Può capitare", aveva dichiarato la ballerina. "Ti auguriamo una pronta guarigione", aveva commentato la conduttrice prima di salutarla.

A sostituirla nel corso di questo mese è stata Anastasia Ronca. La napoletana – che aveva già partecipato al programma in passato – ha ballato sul bancone insieme a Beatrice Coari in qualità di "velina bionda" durante questo periodo. La 24enne nel 2019 aveva partecipato a Colorado come Miss Colorado, poi nel 2021 aveva preso parte a Temptation Island prima di approdare nel tg satirico insieme a Cosmary Fasanelli.