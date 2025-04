video suggerito

La velina di Striscia La Notizia Nausica Marasca infortunata durante le prove: cosa è successo e chi la sostituisce La velina di Striscia La Notizia Nausica Marasca si è infortunata durante le prove dello stacchetto sul bancone del tg satirico. È stata costretta a fermarsi: ecco chi la sostituirà.

A cura di Gaia Martino

La velina Nausica Marasca si è infortunata durante le prove del classico stacchetto a Striscia La Notizia ed è stata costretta a fermarsi. L'incidente è capitato ieri, lunedì 28 aprile, e sono stati Gerry Scotti e Michelle Hunziker, conduttori al bancone del tg satirico, ad annunciare la sua temporanea sostituzione. Al posto della ballerina è stata scelta Anastasia Ronca, ex velina che partecipò al programma con Cosmary Fasanelli.

L'infortunio di Nausica Marasca a Striscia La Notizia

Nausica Marasca è stata costretta a saltare la puntata di Striscia La Notizia di ieri a causa di un infortunio muscolare. Stava facendo le prove dei tradizionali stacchetti con la collega Beatrice Coari quando si è fatta male. Durante la puntata del tg satirico andato in onda ieri, nell'access prime time di Canale5, è stata invitata a raggiungere lo studio da Gerry Scotti e Michelle Hunziker per salutare i telespettatori e raccontare l'accaduto. "Come sapete noi veline ci teniamo per gli stacchetti, e ci sta ogni tanto uno strappo, purtroppo muscolare. Può capitare" ha dichiarato la ballerina. "Ti auguriamo una pronta guarigione" ha commentato la Hunziker prima di salutarla.

La ballerina ha poi aggiunto un post su Instagram con un selfie accompagnato dalla seguente didascalia: "Strappo alla regola o strappo muscolare? Ci vediamo presto".

Chi sostituisce Nausica Marasca a Striscia La Notizia

Anastasia Ronca è stata scelta come sostituta di Nausica Marasca a Striscia La Notizia. Durante il periodo di fermo della velina, sarà la napoletana – che ha già partecipato al programma – a ballare sul bancone insieme a Beatrice Coari in qualità di "velina bionda". La 24enne nel 2019 ha partecipato a Colorado come Miss Colorado, poi nel 2021 ha preso parte a Temptation Island prima di approdare nel tg satirico insieme a Cosmary Fasanelli.