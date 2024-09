video suggerito

La rosa della vendetta: anticipazioni, trama e cast della seconda stagione della serie turca di Canale 5 La Rosa della Vendetta torna in onda con nuove puntate dopo lo stop dello scorso 12 luglio: domenica 1 settembre, in prima serata su Canale5, i telespettatori potranno tornare a intrattenersi con la soap turca di successo. Ecco le anticipazioni e il cast della fiction. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Parte oggi, domenica 1 settembre 2025, la messa in onda della seconda stagione de La Rosa della Vendetta. In prima serata su Canale5 torna la soap opera turca con protagonista Murat Unalmis, conosciuto anche per il ruolo di Demir Yaman di Terra Amara. La fiction, girata tra le città di Istanbul e Bursa, è andata in onda in Turchia in un unico blocco, mentre in Italia si è preferito dividere il prodotto in due metà. Dopo lo stop segnato lo scorso 12 luglio, La rosa della vendetta è pronta a tornare in onda: le anticipazioni delle nuove puntate rivelano che Zafer, mandante del rapimento di Deva, sarà colta da un infarto dopo aver avuto uno scontro con il figlio Armagan.

Le anticipazioni della prima puntata della seconda stagione

La puntata di La rosa della vendetta di questa sera riprenderà nel punto in cui si era interrotto la storyline prima dello stop. Gulendam farà visita in ospedale per la gravidanza: preoccupata all'idea che il marito Mert e il fratello possano scoprire che la gravidanza si sia interrotta, viene consolata dalla dottoressa che le consiglierà di ritornare il mese successivo. Ad avvertire la dottoressa è Vefa. Deva, intanto, avrà un confronto con Zafer: quest'ultima non accetterà l'atteggiamento da lei adottato e la caccerà via da casa. Armagan proverà a scoprire il segreto di sua madre e per questo motivo incaricherà Ipek di cercare prove utili nella cassaforte della donna. Ipek troverà una misteriosa lettera che la donna aveva scritto a Mustafa, padre di Armagan, che potrebbe svelare il suo segreto.

Il cast: attori e personaggi

I protagonisti della serie La rosa della vendetta sono volti noti ai telespettatori italiani che hanno seguito altre soap turche: si tratta di Murat Ünalmis (Terra Amara), Melis Sezen che ha interpretato Deren nella serie Come Sorelle. Nel cast anche Gahit Gök e Ayda Aksel che hanno recitato nella soap Hercai – Amore E Vendetta ed Edip Tepeli, già conosciuto per aver interpretato il ruolo di Galip ne La Ragazza E L’Ufficiale.

Quante puntate sono e dove vederle in streaming e in replica

Non è stato ancora reso pubblico il numero totale di puntate della seconda stagione de La rosa della vendetta in Italia. Gli amanti della soap potranno seguire la fiction su Canale5, in prima serata, oppure in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.