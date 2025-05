video suggerito

La Rai smentisce un nuovo prolungamento di Affari Tuoi “anti Amadeus”, quando chiude lo show con De Martino Anche Affari Tuoi si fermerà in vista dell’estate, ma non sarà prolungato fino a metà luglio come anticipato dalle indiscrezioni delle ultime ore. Lo show, infatti, si concluderà a inizio luglio, per una serie di puntate da recuperare come confermato dalla Rai. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stefano De Martino è senza dubbio il volto televisivo di questa stagione televisiva, grazie al successo indiscutibile di Affari Tuoi. Il programma continua ad essere al centro di indiscrezioni su un possibile, ulteriore prolungamento oltre la sua chiusura prevista alla fine di giugno, sebbene circolino in queste ore ipotesi legate a un possibile slittamento che arriverebbe addirittura a metà luglio e che avrebbe, come motivazione, un rinnovato scontro tra De Martino e Amadeus, come successo a inizio stagione.

Quando va in onda l'ultima puntata di Affari Tuoi

Come tutti i programmi del Servizio Pubblico che vanno in onda praticamente tutto l'anno, il periodo estivo è la pausa necessaria che serve per ricaricare le batterie in vista dell'inizio della nuova stagione televisiva. Anche Affari Tuoi, quindi, subirà una fisiologica sosta, prevista a partire dal 28 giugno, dopo che la trasmissione era stata già allungata di alcune settimane rispetto alla chiusura di inizio giugno inizialmente prevista. Le registrazioni dello show condotto da De Martino si concluderanno il 12 giugno, con un numero di puntate pronte sufficiente ad arrivare proprio alla fine del mese.

Le indiscrezioni sullo slittamento a metà luglio

In queste ore circola l'indiscrezione, pubblicata da DavideMaggio.it, secondo cui il gioco dei pacchi verrebbe prolungato ben oltre la data prevista, con la chiusura destinata a slittare a metà luglio. Ipotesi che avvalorerebbe l'intenzione della Rai di rinnovare lo scontro tra De Martino e Amadeus che, a giugno ripartirà con The Cage, un nuovo programma sul Nove, collocato proprio nell'access prime time. Fonti Rai, tuttavia, smentiscono fermamente a Fanpage.it lo slittamento a metà luglio, confermando la presenza di alcun puntate da recuperare a causa dell'insediamento di Papa Leone XIV e degli incontri di Jannik Sinner che, quindi, hanno occupato il posto di Affari Tuoi. Con questo ricalcolo, la chiusura di Affari Tuoi dovrebbe avvenire al massimo ai primi di luglio.