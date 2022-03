La Pupa e il Secchione Show resta al martedì: con l’Italia fuori dai Mondiali, Rai1 non fa paura La terza puntata de La Pupa e Il Secchione Show andrà in onda regolarmente martedì 29 marzo. Il programma condotto da Barbara D’Urso, dunque, non si sposterà al venerdì.

A cura di Daniela Seclì

Cambia ancora una volta la programmazione de La Pupa e il Secchione Show. L'esito della partita Italia – Macedonia, che ha visto andare in scena la disfatta degli Azzurri di Mancini e la mancata qualificazione ai Mondiali, ha influenzato il palinsesto di Italia 1. Ecco quando andrà in onda la terza puntata del programma condotto da Barbara D'Urso.

La terza puntata del programma di Barbara d'Urso in onda il 29 marzo

La Nazionale Italiana di calcio era data per favorita nella sfida contro la Macedonia del Nord per la qualificazione ai Mondiali. Come spesso accade nel calcio, tuttavia, i pronostici sono stati smentiti da una squadra apparsa in difficoltà quando si è trattato di concretizzare. Risultato: 0 – 1, per gli Azzurri il sogno Mondiale si è infranto. Martedì 29 marzo, in molti si aspettavano di assistere su Rai1 al match mozzafiato dei play off per la qualificazione. Così, inizialmente la terza puntata del programma La Pupa e Il secchione è stata spostata a venerdì 1 aprile. Alla luce del risultato disastroso dell'Italia, Barbara D'Urso tornerà regolarmente in onda il martedì 29 marzo, quando Rai1 trasmetterà la partita tra le due eliminate Italia – Turchia, un evento sportivo che ha meno appeal rispetto al match di qualificazione che in molti si aspettavano.

La Pupa e il Secchione, ascolti in calo

La nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show aveva fatto il suo esordio su Italia 1 con buoni dati di ascolto. La prima puntata, trasmessa martedì 15 marzo, aveva registrato 2.003.000 spettatori con il 12.62% di share. Nella seconda puntata, trasmessa il 22 marzo, si è verificato un brusco calo nei dati. Il programma condotto da Barbara D'Urso, infatti, ha interessato 1.370.000 spettatori con il 9.05% di share. Non resta che attendere martedì 29 marzo, per scoprire se gli ascolti premieranno o meno la terza puntata.