Studio Battaglia conquista il pubblico, la Pupa e il Secchione crolla negli ascolti tv Studio Battaglia, la nuova fiction di Rai1, conquista il pubblico raggiungendo 4 milioni di telespettatori. In calo, invece, La Pupa e il Secchione Show che scende dal 12% al 9% di share.

Le fiction televisive sono ormai pane quotidiano per il pubblico italiano che, infatti, non esita a seguirle con interesse confermando la propria presenza davanti al piccolo schermo puntata dopo puntata. Ed è quanto è accaduto anche con Studio Battaglia, la nuova serie tutta al femminile di Rai1, che anche con il suo secondo appuntamento si attesta come programma più visto della serata, conquistando 4 milioni di telespeattori e mantenendo in linea la media consueta della prima serata della rete ammiraglia della tv di Stato.

Calo piuttosto vertiginoso, invece, per "La Pupa e il Secchione" con la conduzione di Barbara D'Urso. Lo show, infatti, che era partito con una media del 12% di share, si trova in questa seconda puntata a totalizzare il 9%, a dimostrazione del fatto che la curiosità dell'esordio non è stata poi confermata e, di conseguenza, la trasmissione non ha potuto godere di un incremento.

Nella serata di ieri, martedì 22 marzo 2022, su Rai1 la fiction Studio Battaglia ha catturato l'attenzione di 4.039.000 spettatori arrivando al 18.7%. Su Canale 5 il film Quasi Amici è stata la scelta di 1.589.000 spettatori segnando l’8.3% di share. Su Rai2 – dalle 21.48 a 00.28 – Stasera Tutto è Possibile è stato visto da 1.553.000 spettatori arrivando all’8.93% di share (presentazione di 17 minuti: 1.572.000 – 6.39%). Su Italia 1 – dalle 21.41 all’1.13 – La Pupa e il Secchione Show ha registrato 1.370.000 spettatori segnando il 9.05% (presentazione di 14 minuti: 1.149.000 – 4.69%). Su Rai3 Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.002.000 spettatori arrivando ad uno share del 5.14% (presentazione di 10 minuti: 797.000 – 3.25%). Su Rete4 Fuori dal Coro ha registrato 930.000 spettatori conquistando il 5.5% di share. Su La7 diMartedì ha segnato 1.403.000 spettatori arrivando ad uno share del 7.11%.