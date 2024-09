video suggerito

La partita sfortunata di Sara, perde tutto subito: “Sarò fortunata in amore” Sara è la concorrente di sabato 21 settembre di Affari Tuoi. Sfortunatissima, fa fuori tutti i rossi subito e perde anche alla regione fortunata: “Sarò fortunata in amore”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Sara, barista di Piangipane, paesino del ravennate in Emilia Romagna, sposata da 14 anni, è la concorrente di sabato 21 settembre di Affari Tuoi. Gareggia con la suocera, la madre di Loris, la signora Mina. La signora è originaria di Secondigliano, ma trapiantata giovanissima in Romagna. Sara e Mina hanno un rapporto speciale: la suocera di Sara è una seconda mamma perché lei ha perso sua madre molto giovane. Sara ha conosciuto suo marito in sala da ballo: "Ballavamo insieme latino-americano".

Sara parte con sei tiri e trova quattro blu e due rossi: vanno via 50mila e 100mila euro. Il Dottore offre un cambio, Sara accetta. Più avanti, Sara perde anche i 300mila euro. La telefonata del Dottore, che pungola la signora Mina: "La suocera non ne azzecca una, chissà se resteranno amiche", fa sapere Stefano De Martino. C'è la prima offerta a fronte di tre tiri: un'offerta del valore di 20mila euro. "È un'offerta bella, ma capita una sola volta di partecipare a questo gioco. Io non ho mai mollato, figuriamoci se mollo qui". Sara ringrazia, rifiuta e va avanti.

La prima offerta rifiutata.

Sara si racconta e spiega di amare il suo lavoro: "Mi piace molto lavorare al bar, perché è una grande famiglia, mi piace chiacchierare, ci conosciamo tutti". Nella nuova tornata di tiri, vengono fuori tre pacchi blu e parte Fiesta di Raffaella Carrà. "Al bar staranno in piedi sui tavolini", scherza Stefano De Martino. La reazione del Dottore a questa tripletta fantastica è un tiro con un'offerta del valore di 30mila euro. Si sale un po', ma la risposta resta la medesima: no. Quel singolo tiro, Sara lo concentra sul pacco numero 16, l'Umbria, che nella giornata di ieri aveva 100mila euro: oggi ne sono 200mila. Il Dottore, a questo punto, aggredisce: nessuna offerta, solo il cambio pacco a fronte di quattro tiri. "Non vorrei che mi facciano venire voglia di cambiare", ragiona Sara. Il Lupo interviene: "La situazione è favorevole al cambio. Io oserei con il doppio cambio". Ma Sara non accetta.

La parte più difficile della partita. Sara ha quattro tiri e non può più sbagliare. Nel primo pacco, la Liguria, ci sono ventimila euro. Il pacco del Friuli Venezia Giulia brucia anche i 75mila euro. A questo punto, i 30mila euro che erano arrivati in offerta sono il punto più alto da raggiungere. Nel pacco della Campania ci sono anche i 30mila euro. La giocata finisce malissimo, perché nell'ultimo pacco ci sono 15mila euro. Una mattanza. Resta solo la Regione Fortunata perché con quattro tiri, Sara ha beccato quattro rossi: "Sono fortunata in amore".

Sara e la signora Mina dovranno giocarsi tutto con la regione fortunata. E Sara punta proprio sulla sua regione, l'Emilia Romagna. Il primo tentativo vale 100mila euro, ma Sara è sfortunatissima: la regione non è l'Emilia Romagna. Con l'esclusione di nove regioni, Sara può ancora provare a indovinare per una cifra di 50mila euro. Escluse Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Calabria, Basilicata, Lombardia. Tra le regioni che restano c'è la regione fortunata. Sara e la signora Mina scelgono la Puglia. Scelta errata: come ha detto Sara, sarà più fortunata in amore.