video suggerito

Ad Affari Tuoi Liliana ed Elisabetta ignorano Lupo e vincono 100mila euro, Thanat lo aveva predetto Nella puntata di Affari Tuoi in onda lunedì 16 settembre giocano Liliana ed Elisabetta. Le concorrenti chiedono un parere a Lupo ma decidono di ignorarlo, la scelta permette loro di tornare a casa con 100mila euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

451 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di Affari Tuoi in onda lunedì 16 settembre la protagonista è Liliana da Ercolano che gioca con il pacco numero 4. Ad accompagnarla c'è sua sorella Elisabetta. Nel corso della partita interpellano Lupo, che consiglia loro di cambiare pacco. Le concorrenti ignorano il suo parere e tornano a casa con 100mila euro, una vincita predetta da Thanat.

La partita di Liliana ed Elisabetta

La partita di Liliana ed Elisabetta inizia nel peggiore dei modi, con i 300mila euro che vanno via dopo il secondo tiro. Le concorrenti non si perdono d'animo e i pacchi rossi e blu tornano in parità. Quando chiedono di aprire il pacco di Tony dalla Calabria, che si rivela un blu, la gioia è tale che il pacchista si lancia in un balletto sulle note di Sesso & Samba.

La prima offerta del Dottore è di 27mila euro ma Liliana ed Elisabetta rifiutano. Per due tiri di seguito le concorrenti aprono solo pacchi blu poi la batosta: via i 200mila euro. "Avrei voluto chiamare un altro numero ma Elisabetta mi ha fatto cambiare idea" scherza Liliana, lanciandosi in un finto battibecco con sua sorella. Il Dottore offre un cambio ma Liliana rifiuta: "Io e mia sorella abbiamo un numero ma dobbiamo valutare cosa farne". Le protagoniste della serata dicono nuovamente no ai 27mila euro. A Liliana viene chiesto di pescare una tra la carta "Cambio" e "Offerta" (una delle novità introdotte in questa stagione di Affari Tuoi), la concorrente sceglie l'offerta. Subito dopo le concorrenti tritano per la terza volta l'assegno da 27mila euro. Liliana ed Elisabetta interpellano Lupo per un consiglio: "Vorrei ricordare alle concorrenti che l'ostinazione a non cambiare porta male. Riflettete su questo". Thanat predice: "Nel loro pacco ci sono 100mila euro". Le due decidono di non cambiare.

Il finale di Liliana ed Elisabetta

Il Dottore offre 32,500 euro ma Liliana rifiuta. In gioco rimangono ancora i 100mila euro. "Sta facendo le dodici fatiche di Ercolano" scherza Stefano De Martino riferendosi al Dottore. Liliana tentenna quando le vengono offerti 40mila euro ma alla fine non accetta. "Voi siete scaramantiche ma non pensate a nulla. Seguite il vostro istinto" le incoraggia il conduttore prima dell'ultimo tiro. Le concorrenti perdono 50mila euro e in gioco rimane un unico pacco rosso: quello contenente 100mila euro. Ancora una volta non accettano i 27 mila euro. Per loro c'è un lieto fine, Liliana ed Elisabetta tornano a casa con 100mila euro.