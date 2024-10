video suggerito

Mara e il sogno di papà Andrea ad Affari Tuoi: “Con questi soldi paghiamo la benzina per il nostro viaggio” Mara e papà Andrea dopo la partita ad Affari Tuoi sono tornati a casa con 21mila euro grazie all’offerta del dottore: per loro, però, è arrivato un finale amaro. Il loro pacco conteneva 300mila euro. Il sogno di papà Andrea si potrà comunque realizzare: “Paghiamo la benzina per il nostro viaggio in Australia”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mara della Valle d'Aosta è stata la protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, martedì 1 ottobre 2024. Accompagnata da papà Andrea, sposato da 67 anni con mamma Pelagia, Gia per tutti. Il primo commento della concorrente al pubblico è stato "Puzo", un saluto valdostano. "Puzzo?" ha scherzato Stefano De Martino prima di dare il via alla partita.

La partita di Mara ad Affari Tuoi

"Io e papà siamo due ballerini di liscio". Così Mara ha raccontato del suo rapporto con il papà che ha deciso di portare con sé nella sua avventura ad Affari Tuoi. La partita della concorrente è iniziata discretamente bene. Dopo aver eliminato un grosso rosso, 200mila, e poi numerosi pacchi blu, ha ricevuto la prima offerta dal dottore, 21 mila euro, poi rifiutata. "Io gioco alla rebatta, è uno sport valdostano. Noi siamo cinque in famiglia, ho un marito e tre figli. Giochiamo tutti insieme. Si gioca con una pallina di ferro, piccola. Si lancia e si deve tirare più lontano possibile. Ora facciamo un bel tiro" ha raccontato prima di proseguire la sua partita.

All'offerta di cambio, Mara ha chiesto il parere di Lupo – soprannominato Lolo dalla concorrente – il quale ha commentato: "C'è un blu, in questo gioco conta seguire l'istinto e non la ragione. Non è il momento per fare un cambio, ma non sento percezioni per consigliare il cambio o meno". Tanat ha aggiunto con il suo "motto": "Nel suo pacco ci sono 300mila euro". Mara e il padre hanno così rifiutato il cambio, ma la partita non è proseguita secondo i piani. Via 50 e 75 mila euro. Con i 300mila ancora in gioco, il dottore ha offerto 3 tiri o il cambio: Mara e il papà hanno accettato. "Seguo l'istinto, lascio il 5 e prendo il 12. Solo una sensazione", le parole prima di aprire il suo vecchio pacco. Aveva 10mila euro. Una volta eliminato un altro blu, i concorrenti hanno iniziato a ballare. "Quanto mi piace questa coppia", il commento di Stefano De Martino. Il dottore ha fatto una nuova offerta, la stessa di prima, 21mila euro. "Lui guida il camper, essendo bisnonno, sogna di affittare un camioncino e fare il giro dell'Australia con tutta la famiglia", il commento di Mara prima di rifiutare l'offerta. Eliminati 20mila euro e con i 300 mila ancora in gioco, il dottore ha offerto nuovamente 21mila euro. Papà Andrea ha allora commentato: "Con questi soldi mettiamo benzina. Io li prenderei". Anche Lupo ha confessato che accetterebbe: "21mila euro è una buona cifra. Qui si va per ragione o per istinto, l'istinto mi dice che l'offerta è una buona uscita per andare a casa".

Il finale di Mara e papà Andrea che accettano 21mila euro

Mara ha allora preso parola per commentare la sua esperienza. "Ho con me la coppa dell'amicizia dove si beve. L'ho portata in onore dei pacchisti, è stata un'esperienza bellissima. Porterò in Valle d'Aosta un pezzo di Italia. Ognuno di voi mi ha dato qualcosa che sarà per sempre nel mio cuore. Detto questo, voglio sentire il mio papà", le parole. Il signor Andrea ha allora replicato: "Per guadagnarli ci vuole tempo. Se avessimo i 300mila, certo..ma questa è un'ipotesi". La concorrente ha così annunciato la sua decisione: "La tentazione di andare avanti è tanta, ma voglio seguire il consiglio del mio papà. Accetto". Mara e papà Andrea hanno accettato 21mila euro, e, arrivati in finale con 300mila euro e 20 euro, il dottore ha scherzato: "Se in questo pacco ci sono 300mila euro, i 279mila che mancano glieli mette Lupo". Il pacco dei concorrenti conteneva 300mila euro. "Abbiamo vinto lo stesso", le ultime parole prima di lasciare lo studio.