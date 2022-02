La moglie di Luca Attanasio ambasciatore morto in Congo: “Le bimbe non capiscono perché non torna Zakia Seddiki è la moglie dell’ambasciatore italiano ucciso in Congo a febbraio 2021. “Non riesco ancora a pensare a quel giorno. Dovevo andare con lui, ma sono rimasta con le mie figlie”, racconta a Verissimo. “Le bambine lo sognano sempre”.

A cura di Giulia Turco

Zakia Seddiki è la moglie di Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano ucciso in Congo. Diplomatico di 44 anni, uno dei più giovani ambasciatori del mondo originario di Milano, Luca Attanasio è rimasto ucciso in un attacco contro un convoglio delle Nazioni Unite a Kanyamahoro, nell’est del Paese il 22 febbraio 2021. Zakia invece, mamma di Sofia di 5 anni e di due gemelline di 3, è originaria di Casablanca, in Marocco, dove aveva conosciuto Luca del quale si era innamorata perdutamente. “Nel nostro Marocco magico", racconta a Silvia Toffanin nello studio di Verissimo, sabato 19 febbraio.

L’amore per Luca Attanasio

“Luca non era solo un marito, un padre, ma anche un amico, era il mio confidente”, spiega Zakia in lacrime. “Ci siamo conosciuti a Casablanca, ci ha uniti un’alchimia speciale, un amore grande che ci ha permesso di superare ogni diversità, di cultura e religione”. La coppia infatti si è sposata nel 2015 con il rito delle religioni miste. Lei è infatti di fede islamica, mentre Luca era cattolico. Il dolore è ancora difficile da affrontare, ma Zakia trova la forza nell’amore per le sue tre figlie. “So che lui non ci lascia mai, anche se fisicamente non c’é”.

Il dolore per la morte di Luca

Tra le lacrime Zakia prova a ricordare il giorno in cui si è separata da Luca Attanasio, l'ultima volta che lo ha visto prima della partenza per il Congo. "Non riesco a pensare a quel giorno, ci siamo salutati con un messaggio d'amore, come sempre. Non poso credere a quello che è successo", spiega. "Io dovevo andare con lui ma mia mamma non poteva badare alle bambine e così ho deciso di restare io con loro". Silvia Toffanin le chiede come abbia gestito con le piccole la notizia della scomparsa del papà: "Sanno che ha fatto un incidente e che i medici non sono riusciti a salvarlo. Ma non capiscono perché non torna, lo sognano sempre".