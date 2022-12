La moglie di Attilio Romita ferita dal rapporto con Altobello: “Lo amavo. Ora sono patetici” Su Twitter la koglie di Attilio Romita continua a commentare il rapporto del marito con Sarah Altobelli, all’interno della casa del GF Vip.

Continua a sfogarsi su Twitter Mimma Fusco, moglie del giornalista Attilio Romita che in questi giorni ha creato un rapporto molto stretto con Sarah Altobello. Un avvicinamento che ha insospettito prima gli spettatori del programma e poi la stessa Fusco – che a Fanpage.it ha confermato che quello è il suo account ufficiale – che ha cominciato a lamentarsene su Twitter dove ha anche cambiato la foto profilo mettendone una che rappresenta il marito abbracciato proprio alla coinquilina. Insomma, comincia a complicarsi anche questa storia, mescolando l'interno e l'esterno della casa.

E a proposito di foto profilo, la donna ha anche commentato sotto a una sua foto profilo messa lo scorso settembre che la mostrava mentre baciava il marito, scrivendo: "Amavo Attilio e avevo piena fiducia in lui" e aggiungendo: "Godeva della mia fiducia! Incondizionata!". Insomma, dei tweet che parlano al passato anche perché la donna ha spiegato di non credere che quelle siano unicamente dinamiche della casa e soprattutto risultato dei montaggi della produzione della trasmissione: "Credo che non abbia colpe, ne tantomeno quella povera c** in cerca di gloria. Attilio è protagonista assoluto come sempre".

Ieri la donna ha cominciato a rispondere sul social a tantissimi profili che commentavano questa amicizia all'interno della casa, spiegando, per esempio che non vuole alcun confronto con l'uomo, chiudendo, quindi, anche alla possibilità di un incontro direttamente in tv, in uno dei blocchi ad hoc della trasmissione: "Non voglio confronti" ha scritto sui social, chiudendo le porte – per adesso almeno – alla sua presenza in diretta. Intanto nella notte, la donna ha continuato a commentare: "Forse avete ragione, confessionale pettegolo. Povera Sarah distrutta dal dolore" ha ironizzato a chi notava come Romita si fosse momentaneamente allontanato da Sarah e a chi ha postato la reazione divertita di Antonino a una interazione tra i due ha scritto: "Patetici".