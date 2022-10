La lite tra Amaurys e Charlie Gnocchi raccontata da Signorini: “Trasmetteremo immagini mai viste” Alfonso Signorini ha anticipato che saranno trasmesse le immagini inedite della lite tra Amaurys e Charlie Gnocchi, per la quale si è sfiorata una vera e propria rissa nella Casa.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo la scorsa puntata del Grande Fratello Vip è scoppiata una lite furibonda tra due inquilini della Casa, ovvero Amaurys Perez e Charlie Gnocchi. La regia del reality non ha trasmesso le immagini di quanto è accaduto, dal momento che si è trattato di uno scontro particolarmente acceso. Alfonso Signorini, però, ha dichiarato che mostrerà quello che finora è stato visto solo dai presenti e ne parlerà in maniera approfondita in puntata.

Le urla di Amaurys contro Charlie Gnocchi

Urla, strepiti e alcuni dei gieffini che provavano a placare gli animi di una lite nata per un'affermazione a suo modo innocua di Charlie Gnocchi che ha consigliato allo sportivo di non parlare ulteriormente di Marco Bellavia per evitare di incappare in ulteriori complicazioni. Amaurys, quindi, infastidito da questo atteggiamento è sbottato e urlando si è rivolto allo speaker con una certa rabbia:

Sei un falso di m**da, un tuttologo del ca**o! Non mi faccio dire da te cosa devo o non devo dire smettila. Non mi dire cosa devo fare che mi incavolo.

"Amaurys no, cosa fai calmati!" si sente gridare dalla diretta, sebbene le immagini siano state dirottate verso il giardino e quindi i telespettatori non potevano vedere cosa stesse accadendo nella casa di Cinecittà.

Rissa sfiorata al Grande Fratello

La rissa è stata quindi sfiorata e gli animi si sono placati grazie all'intervento di Carolina Marconi che ha fermato la furia di Amaurys: "Avevi un tono esagerato, mi hai spaventata. Sei stato violento e autoritario. Tu non ti rendi conto di com’eri. Io in passato ho subito violenza fisica e verbale e vederti così mi ha colpita. Devi darti una calmata perché hai fatto troppo. Devi fidarti di me che ti voglio bene". Alfonso Signorini ha annunciato, quindi, che la tematica verrà affrontata in diretta tv, aggiungendo: "Le immagini che manderemo stasera in onda non sono mai state trasmesse. Nessuno le ha viste prima d’ora".