La giornata no di Alessia Marcuzzi: gli ascolti di Boomerissima e il nuovo programma rinviato Un calo fisiologico per il programma della conduttrice che, stando alle indiscrezioni, incassa il rinvio del nuovo programma previsto per la prossima primavera.

77 CONDIVISIONI condividi chiudi

È una giornata no per Alessia Marcuzzi. Il suo Boomerissima, in onda martedì 21 novembre, ha fatto segnare gli ascolti più bassi della stagione (e della sua storia) ma soprattutto, come si apprende da TvBlog, il suo programma nuovo previsto per la prossima primavera sarebbe stato spostato ad autunno 2024. La spinta forte di Viva Rai2!, con tanto di balletto ai semafori sulle note di Maniac, non è servita per la puntata della sera.

Gli ascolti tv di Boomerissima

La terza puntata di Boomerissima ha visto tra gli ospiti Tosca D’Aquino, Andrea Delogu, Roberto Farnesi e Ivan Zazzaroni per i Boomer; per i Millennial, Jody Cecchetto, Cristina Marino, Federica Nargi e Pierpaolo Pretelli. Gli ascolti sono stati i più bassi della stagione: 733mila spettatori per uno share del 4.63%. Nelle puntate precedenti: la seconda, 802mila spettatori e uno share del 4.65%; la prima ha realizzato 873mila spettatori e il 5.97% di share. Un calo abbastanza fisiologico per il programma.

Il nuovo programma di Alessia Marcuzzi

Il nuovo programma di Alessia Marcuzzi, che sarebbe dovuto andare in onda per la primavera del prossimo anno, sarebbe stato rinviato al prossimo autunno, praticamente nello stesso periodo in cui adesso va in onda Boomerissima. È TvBlog ad anticipare la notizia. Lo show sarebbe prodotto dalla Fremantle Media, la società che produce X Factor con Sky e che in queste ore è stata al centro del caso Morgan. Non è chiaro, però, se il progetto alla fine si faccia o meno. Il giornale specializzato in tv spiega infatti che qualora non si prenda una decisione, il progetto potrebbe abortire e allora fare spazio al "nuovo vecchio": una terza stagione di Boomerissima. Quello che sembra chiaro è però che Alessia Marcuzzi resterà saldamente al timone dei programmi d'intrattenimento della seconda rete del servizio pubblico.