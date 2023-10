La gaffe di Signorini con Jill Cooper: “Assomigli a Giacomo Urtis, sei uguale” Dopo un lungo blocco dedicato alla questione Heidi e Massimiliano Varrese, Alfonso Signorini fatica a ritrovare la lucidità. Quando arriva il momento di accogliere i nuovi concorrenti, scivola su una gaffe nei confronti di Jill Cooper: “Devo aver detto qualcosa di grave perché mi hanno detto di star zitto”.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L’ultima puntata del Grande Fratello ha sollevato un vero polverone. Ora si discute delle ripercussioni sul programma dopo l’incontro di Heidi con il padre e quella che è stata considerata da alcuni concorrenti una brutta pagina di televisione. Lunedì 16 ottobre però è stato dato anche spazio a nuovi concorrenti entrati in gioco per smuovere le dinamiche. Si tratta di Mirko Brunetti, ex concorrente di Temptation Island, l’ormai annunciato Giampiero Mughini e Jill Cooper, la personal trainer che, dopo varie incursioni nella casa come coach, quest’anno partecipa per la prima volta come concorrente del reality.

La gaffe di Signorini in diretta

Dopo un lungo blocco dedicato alla questione Heidi e Massimiliano Varrese, Alfonso Signorini ha fatto fatica a ritrovare la lucidità per proseguire il programma. Ecco che allora, quando arriva il momento di accogliere i nuovi concorrenti in casa, il conduttore scivola in una gaffe che non è sfuggita al pubblico a casa, lasciandosi andare a commenti senza filtri nei confronti di Jill Cooper. “Sei un’icona”, l’ha annunciata. “Secondo me sai chi si ispira a te Jill? Giacomo Urtis, perché siete uguali”. Risate in studio e gelo tra il pubblico spiazzato davanti all’esternazione di Signorini. “Dai Jill. Non vediamo l’ora di farci due glutei così con te”, ha cercato di smorzare lui. “Meglio che mi sto zitto, devo aver detto qualcosa di grave perché mi hanno detto di star zitto”, ha concluso dopo una presumibile segnalazione da parte degli autori.

Chi è Jill Cooper la personal trainer concorrente al GF

Nata in America, ma naturalizzata italiana, Jill Cooper ha 55 anni ed è nota al mondo dello spettacolo per essere una personal trainer di successo. Si è laureata a New York, ma da anni vive a Roma e dal 2007 è sposata con Alessandro Carbone, insieme al quale ha creato un marchio di abbigliamento sportivo. Ha scritto diversi libri legati alla salute e al mondo del fitness e ha preso parte a numerosi programmi tv e salotti in cui ha portato i suoi consigli di esperta, da Saranno Famosi ad Unomattina, fino al Grande Fratello, per il quale ha allenato i concorrenti nella casa. Nel 2017 ha partecipato come concorrente di Pechino Express insieme ad Antonella Delia. Dal 2018 è parte del cast di Detto Fatto su Rai 2 come insegnante di fitness.