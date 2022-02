Katarina Raniakova, ex di Alex Belli: “Dice di non tradire ma non è vero, ci fa passare per pazze” Katarina Raniakova, ex moglie di Alex Belli, a Pomeriggio Cinque mostra le prove di un nuovo tradimento ai suoi danni, uno dei tanti che hanno rovinato il matrimonio. C’entra Stella, l’assistente dell’attore.

A cura di Gaia Martino

La vicenda amorosa di Alex Belli e Delia Duran ha appassionato milioni di italiani. La modella, oggi concorrente del GF Vip, e il suo compagno, ex inquilino pronto a rientrare in Casa per riconquistarla, hanno raccontato in questi ultimi mesi i dettagli del loro amore ‘libero', di cui fa parte anche Stella, l'assistente di Alex. Quest'ultima è stata ospite di Pomeriggio Cinque ieri pomeriggio e con lo studio di Barbara D'Urso si è collegata anche l'ex moglie dell'attore, Katarina Raniakova. La modella, da cui Belli ha divorziato, ha scoperto grazie alla sua ex collaboratrice domestica un altro tradimento del suo ex.

La nuova accusa di Katarina Raniakova

Katarina Raniakova ieri pomeriggio si è collegata con Pomeriggio Cinque mentre in studio c'era anche Stella, amica ‘speciale' di Alex Belli e Delia Duran nonché assistente dell'attore. La modella sostiene che l'ex marito l'avrebbe tradita anche con lei e dopo le numerose smentite, ha portato le prove a Barbara D'Urso. L'ex collaboratrice domestica trovò l'attore e la sua assistente a casa, da soli, in una situazione ‘imbarazzante'. Dopo aver assistito alla scena, stando alle parole dette in studio, non sarebbe più voluta tornare a casa Belli.

Lui, quando parla di tradimento, dice che è tutta immaginazione, che non ha mai tradito. Ci fa passare per matte. La ragazza che mi aiutava nelle pulizie ha trovato Stella con Alex a casa, in una situazione imbarazzante, così imbarazzante tanto da non voler più tornare.

Katarina ha mostrato il messaggio ricevuto da Olinka, la sua ex collaboratrice domestica, che le ha confermato: "Ciao Kate, la signora che è stata a Pomeriggio 5 si chiama Stella ed è esattamente quella che avevo visto a casa vostra". Stella ha negato aggiungendo di non aver mai visto questa donna.

La rivelazione di Giacomo Urtis

Giacomo Urtis, ex gieffino e amico di Alex e Delia, ieri pomeriggio era anche lui nel salotto di Barbara D'Urso. Si è inserito nella discussione tra Stella e Katarina, rivelando che spesso la coppia si è regalata notti brave con altre donne, non solo con Stella. "Delia al compleanno di Alex ha regalato un rapporto a tre, un'amica di Delia che non è Stella" ha spiegato. Urtis ha aggiunto inoltre che a Sanremo l'attore era con un'altra donna: "Un'amica che era a Sanremo mi ha detto di aver visto Alex con una donna bruna".