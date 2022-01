GFVip, Alessandro Basciano rivela cosa hanno fatto Alex Belli e Soleil Sorge sotto le coperte È Alessandro Basciano a dire chiaramente cosa è successo sotto le coperte tra Alex Belli e Soleil Sorge. Durante una chiacchierata tra i gieffini, infatti, l’ex corteggiatore dice ad alta voce ciò che prima Manila e poi Sophie hanno rivelato.

La domanda a cui chi segue il Grande Fratello Vip vorrebbe dare una risposta, sebbene non siano in pochi ad essersi fatti un'idea più o meno precisa in merito, è una: cosa è successo tra Alex Belli e Soleil Sorge sotto le coperte? Durante un discorso tra gli inquilini della casa più spiata d'Italia, che sviscerano a mezza bocca alcuni segreti, è Alessandro Basciano a dire chiaramente cosa è avvenuto tra i due gieffini, confermando che tra loro ci fosse qualcosa di decisamente più profondo di una chimica artistica.

Svelato il segreto di Alex e Soleil

In una conversazione che vede al centro Manila Nazzaro, i gieffini presenti chiedono spiegazioni all'ex Miss Italia su quanto le è stato raccontato da Delia Duran in questi giorni di permanenza nella casa. Soprattutto Barù e Alessandro Basciano si mostrano scettici sui motivi che hanno spinto la modella ad intraprendere questo percorso, al che Manila ha provato a spiegare il perché di questa decisione che a molti è sembrata incoerente con quanto accaduto tra lei e Alex Belli: "Lei di lavoro fa l'attrice ha avuto questa occasione, lui ha cavalcato l'onda, a questo punto lei dice la cavalco anche io, mi hanno voluta ne approfitto e faccio qualcosa che fa bene a me, poi risolvo il resto". Ovviamente la discussione sfocia proprio sul triangolo amoroso venutosi a formare tra l'attore, la moglie e Soleil Sorge e sul quale aleggiano numerosi dubbi:

Sono amici, fin quando loro non si diranno la verità lei sarà appesa e anche questo è un dettaglio. Lui ha detto che Delia ha accettato la situazione tra Soleil e Alex, io so la verità perché me l'ha raccontata. Lo sappiamo tutti. Al di là di quello che è successo, loro hanno sempre detto che si è trattato solo di amicizia.

La showgirl lascia intendere che le è stato raccontato fin dove si sono spinti i due gieffini e, quindi, è Barù ad insistere perché gli vengano spiegati i dettagli: "Io non lo so cosa è successo", dice il nipote di Costantino Della Gherardesca, e qui si introduce Sophie che sussurra: "Preliminari", con Alessandro Basciano che dall'altro capo del divano le fa eco dicendo chiaramente: "Preliminari artistici. Sole lo nega però". In supporto all'influencer subentra l'ex tronista di Uomini e Donne che sottolinea: "No, non lo nega, fa finta di niente".