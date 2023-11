Jill Cooper ha la lacrima facile al Grande Fratello: piange con tutti e per tutto La donna d’acciaio ha la lacrima facile e piange per i genitori, piange per il tempo che passa, piange senza motivo: “Qui siete tutti una bellissima gioventù e a me fa male”. Fiordaliso da applausi: “E che devo dire io?”.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Chi si aspettava che l'ingresso di Jill Cooper nella casa del Grande Fratello potesse creare nuove dinamiche, non è rimasto deluso. La storica personal trainer, però, all'interno della casa sta facendo un po' fatica, dimostrando qualche momento di difficoltà personale. La donna che reputavamo d'acciaio, chi poteva dirlo, ha la lacrima facile. Nell'ultimo sfogo, ha scelto Rosy Chin come destinataria del suo sfogo, ma prima ancora aveva parlato del suo rapporto difficile coi genitori a Giselda Torresan. A prima mattina, invece, s'è sconfortata per gli anni che passano con un incolpevole Paolo Masella e con Fiordaliso (!!!). Si dice che sia molto più facile ridere che piangere, di questo passo, la massima sarà sconfessata presto dalla personal trainer.

Lo sfogo con Rosy Chin

Lo sfogo con Rosy Chin è poca roba a dire il vero. Jill Cooper è lì, seduta al tavolo che inizia a piangere. E allora Rosy Chin le accarezza il braccio, le tiene una mano e le chiede, enfatica, "perché?". Parte quindi un dialogo un po' di cartone tra le due: "Perché piango? Sono tutte cose che non ti posso dire, un giorno te le dirò". Immaginate una musica sotto struggente anziché il reggaeton messo dagli autori in filodiffusione (c'è il video qui sotto) e poi ascoltate la risposta di Rosy Chin: "Io spero che quel giorno sia più tardi possibile per te". Jill Cooper allora prova ad anticipare: "È stato un anno molto complicato". E Rosy Chin replica da santona: "So tutto, ce li ho sulle spalle". So tutto cosa? Non lo sapremo mai. "Mi alzo ogni giorno e mi sforzo", riesce a concludere Rosy Chin, "perché l'ho fortemente voluto io".

Il rapporto difficile con i genitori

Arrivano altre lacrime in un'ora imprecisata della serata. Protagonista, stavolta, è Giselda Torresan. Si parla del difficile rapporto coi genitori: "I miei non sono mai venuti ai miei matrimoni. Perché? Perché non andiamo d'accordo. Tante volte ho detto: vi mando il biglietto. Mia madre dice no. Mi sono laureata da sola, mi sono sposata da sola, sono diventata mamma da sola. Non è che non vado d'accordo, loro non facevano i genitori. Li ho perdonati, però. Ora provvedo per mia madre che sta male e con mio padre ci siamo riavvicinati nel 2019 e siamo diventati migliori amici. Ci sentiamo ogni tre giorni. Non so ancora quanti anni ho di vivere queste cose con loro. Quello che mi dà fastidio è che ho trenta, quarant'anni che non posso avere indietro".

Jill Cooper piange per gli anni che passano

E sulla decadenza del corpo si concentra la terza clip con Jill Cooper che piange. Passano gli anni e l'inossidabile Jill si deprime con Paolo Masella e Fiordaliso. "Ti devi abituare degli anni che passano, fa male. Siete una bellissima gioventù, ma fa male". Fiordaliso, ovviamente, comprende a pieno ma Paolo Masella non sa che dire col suo pesante accento romano: "Beh, è chiaro, che avere consapevolezza del tempo che passa e del corpo che cambia non fa piacere. Il disagio del non essere l'eterna ragazza sprintosa". Jill Cooper strazia: "Vedo delle inquadrature e mi fa male, mi dico: però!". E Fiordaliso, da applausi, cerca di chiudere: "E che devo dire io, allora?".