Jessica Selassié annuncia: “Se non puniscono la frase razzista di Katia Ricciarelli, me ne vado” Miriana Trevisan si è chiesta se nella puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 7 gennaio, chiuderanno un occhio sulla frase pronunciata da Katia Ricciarelli e che Lulù ha percepito come razzista. Jessica non ha esitato: “Se fanno passare anche questa, mi alzo e me ne vado”.

La puntata del Grande Fratello Vip, in onda venerdì 7 gennaio, potrebbe rivelarsi particolarmente difficile da gestire per Alfonso Signorini. Alcuni concorrenti sono sul piede di guerra e ritengono che Katia Ricciarelli goda di una protezione, che le permette di dire tutto ciò che vuole, senza mai incorrere in provvedimenti. Jessica Hailé Selassié ha le idee molto chiare: se non verrà rimarcata la frase che la cantante ha detto a Lulù – "Vai a scuola al tuo paese" – lascerà il reality.

Miriana Trevisan sconvolta dalla frase di Katia Ricciarelli

Miriana Trevisan è sembrata talmente spiazzata dalla frase pronunciata da Katia Ricciarelli e percepita come razzista da Lulù Hailé Selassié, che – non essendo presente alla scena – ha chiesto più volte conferma sia alla stessa Lulù che a Jessica, che fosse successo davvero e Lulù ha ribadito: "Io le ho anche risposto, le ho detto di non permettersi mai più di dire una cosa del genere che è razzista". Miriana, allora, ha dichiarato:

"Dovevamo ribellarci prima. Abbiamo capito che dobbiamo andare avanti con la giustizia. Però ragazzi ero sola io prima a farlo, questo dovete ammetterlo. L'ho iniziata io questa rivoluzione. Anche Clarissa e Francesca. Però, l'ho iniziata io. Sono io che ho avuto il coraggio e ieri lo sapete cosa è successo e chi stavo difendendo senza se e senza ma, perché anche basta".

Quindi ha aggiunto: "Adesso, però, ho un problema serissimo io. Se veramente è stata detta questa frase a Lulù…il saluto (a Katia, ndr) non glielo leverò mai, ma fine. Io ora voglio solo aspettare la frase, perché se anche questa la fanno passare…".

Jessica Selassié pronta a lasciare il GF Vip

Jessica Hailé Selassié è intervenuta e ha spiegato che se in puntata non si dovesse parlare della frase pronunciata da Katia Ricciarelli o si dovesse minimizzare la cosa, lei è pronta ad andarsene: "Io mi alzo in piedi e me ne vado. Miriana, io mi alzo in piedi e me ne vado. Ti giuro. Io lo faccio". Sia lei che Lulù, secondo quanto riporta Biccy.it, ritengono che l'artista meriti almeno di andare in nomination: