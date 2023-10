Jane Alexander possibile concorrente del GF, tempo fa disse: “La Casa mi ha distrutto come attrice” Dopo il confronto con Beatrice Luzzi, Alfonso Signorini ha proposto a Jane Alexander di diventare una concorrente del Grande Fratello. L’attrice partecipò al reality in versione Vip già nel 2018. A distanza di anni, della sua esperienza disse: “Mi ha distrutto come attrice, per due anni non ho lavorato”.

A cura di Elisabetta Murina

Jane Alexander potrebbe essere una nuova concorrente del Grande Fratello. Nella puntata del 9 ottobre, l'attrice è entrata nella Casa per confrontarsi con Beatrice Luzzi riguardo alle accuse sul ruolo "rubato" della marchesa Lucrezia Van Necker in Elisa di Rivombrosa. Alla fine del faccia a faccia, Alfonso Signorini le ha proposto di rimanere nel reality. In realtà, la nota attrice è già stata parte del cast nel 2018, durante una delle edizioni vip del programma e, una volta uscita, si lasciò andare ad alcune dichiarazioni piuttosto forti.

La proposta di Alfonso Signorini a Jane Alexander

Dopo il faccia a faccia con Beatrice Luzzi, Signorini ha chiamato Jane Alexander in confessionale, dove era già entrata molte volte quando era una concorrente nel 2018. Qui, le ha fatto una proposta: "Ho una tentazione, fuori dai denti, ma tu la faresti la concorrente del Grande Fratello?". L'ex volto di Elisa di Rivombrosa è rimasta sorpresa dalla proposta e, tra il gli applausi del pubblico, ha risposto: "Ci posso pensare?". A qual punto, il conduttore ha ribattuto: "Vuoi pensarci? Ci sentiamo tra un pò? Giusto il tempo di fare la valigia". Al momento non si sa quale sia stata la sua decisione, se rimettersi in gioco o declinare l'invito.

Cosa disse Jane Alexander sul GF Vip, a cui partecipò nel 2018

Jane Alexander partecipò al GF Vip, come concorrente, nell'edizione del 2018. Un'esperienza di cui, a distanza di anni, fece un bilancio in un'intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna. La sua esperienza nella Casa più spiata d'Italia fu per certi versi positiva, come una bolla di isolamento, ma per altri totalmente negativa, tanto che per due anni non lavorò più come attrice: