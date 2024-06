video suggerito

Isola dei Famosi, Arthur Dainese in finale ha tutti contro di lui: “Ne ha fatte di cotte e di crude” Arthur Dainese è il secondo finalista, ma anche in questa circostanza non viene lasciato in pace. Sono in molti, tra i naufraghi, ad accusarlo di aver rubato il cibo, quando lui dichiara di non saperne niente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

La puntata di domenica 2 giugno dell'Isola dei Famosi, sono stati nominati i finalisti di questa tredicesima edizione del reality show di Canale 5. Dopo Edoardo Stoppa, il secondo finalista è Arthur Dainese, che ha vinto una prova conquistando il titolo, ma questa notizia non è andata particolarmente a genio ai naufraghi che, infatti, si sono scagliati contro il modello, sottolineando che in queste settimane si è comportato spesse volte in maniera scorretta.

Arthur Dainese accusato dagli altri naufraghi

All'Isola dei Famosi le discussioni sono all'ordine del giorno, soprattutto quando si parla di cibo che scarseggia e di cui tutti vorrebbero una scorta per sé. Negli ultimi giorni, però, ad insinuare il dubbio che il modello si fosse appropriato di una razione di cocco non sua, mentre lo divideva per tutti, è stato Edoardo Stoppa, il primo finalista, infatti, è andato dagli altri concorrenti a lamentare quanto accaduto. Luxuria in puntata, ha cercato di scoprire come fossero andate le cose e ha anche redarguito il naufrago dicendo: "Perché invece di parlare a favore di telecamere per mettere in cattiva luce Arthur, non sei andato da lui a chiederglielo?". Ad accertarsi che il furto fosse avvenuto, infatti, è stato Edoardo Franco che, però, ha ricevuto un sonoro "no" da Arthur. Il modello ha raccontato la sua versione, parlando del suo confronto con Stoppa:

Cosa pensi che io l'abbia rubato? Ma lui ha detto ma c'è tutta questa gente, ma dai, no. Mi hai praticamente accusato di una cosa che io non ho mai fatto. Giuro che non so niente e non so perché mi stiano accusando. Probabilmente sono una persona scomoda per stare qua e quindi si fanno questi giochini.

Interviene sull'argomento anche Samuel Peron che prova a dire la sua difendendosi: "Se l'ha messo da parte con l'intento di mangiarselo dopo, non lo so, se ho frainteso chiedo scusa, ma avendone combinate di cotte e di crude, non lo posso sapere".

I commenti di Matilde Brandi su Edoardo Stoppa e Arthur

A sottolineare, invece, come spesso Stoppa sia stato incoerente con i suoi comportamenti è stata Matilde Brandi che ha dichiarato:

Non so che tattica sta usando, è una cosa che mi è sembrata anche incoerente. Lui parla sempre di questa coerenza, ha sempre attaccato Arthur. Anche Edo cerca un po' di dire una cosa poi tirarsi indietro, poi l'ha pure nominato alla fine. Non so che tattica sta usando.