Isola dei Famosi 2024, chi vuoi che vinca: sondaggio e voto verso la finale di mercoledì 5 giugno La finale dell'Isola deI Famosi 2024 in onda mercoledì 5 giugno. Il sondaggio di Fanpage.it sul vincitore tra i sei naufraghi rimasti in gara: Alvina, Aras, Artur, Edoardo, Samuel, Edoardo.

La finale dell'Isola dei Famosi 2024 andrà in onda mercoledì 5 giugno su Canale 5. L'ultima puntata del reality show condotto da Vladimir Luxuria avrà inizio a partire dalle ore 21.20 e andrà avanti fino all'1.30, tenendo compagnia ai telespettatori fino a notte fonda. Sono sei i naufraghi ancora in gara: Alvina Verecondi Scortecci, Aras Senol, Artur Dainese, Edoardo Franco, Samuel Peron, Edoardo Stoppa. I lettori di Fanpage.it possono partecipare al nostro sondaggio per esprimere una preferenza sulla possibilità di vittoria del proprio beniamino.

Il sondaggio della finale dell'Isola dei Famosi 2024

Il sondaggio della finale dell'Isola dei Famosi 2024 di Fanpage.it comprende sei naufraghi. Si possono selezionare anche i due naufraghi che al momento sono al televoto, ovvero Aras e Edoardo. Il sondaggio di Fanpage.it non ha un valore statistico, né ufficiale. Si tratta di rilevazioni non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno l'unico scopo di permettere ai visitatori di esprimere la propria opinione su temi di attualità.

Gli ultimi giorni sull'Isola dei Famosi

Sono questi gli ultimi giorni sull'Isola dei Famosi, ormai manca sempre meno al gran finale e all'annuncio del vincitore, che si terrà in Honduras mercoledì 5 giugno. Nell'ultima puntata non sono mancati scontri frontali e poco prima del traguardo si sono dovute fermare due naufraghe: Karina Sapsai, eliminata al televoto nella nomination d'apertura dell'ultima puntata e, un po' più a sorpresa, Matilde Brandi, vittima di un televoto lampo. Sull'Isola dei Famosi, adesso, il clima è molto rovente perché ognuno cerca di giocare le sue chance di vittorie. È un clima che vede ormai Artur Dainese solo contro tutti i naufraghi mentre pare forte anche la candidatura di Edoardo Stoppa, super favorito e insidiato solo da Edoardo Franco.