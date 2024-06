video suggerito

Isola dei Famosi 2024, anticipazioni finale: finalisti e ospiti della puntata di mercoledì 5 giugno Mercoledì 5 giugno andrà in onda la finale dell’Isola dei Famosi 2024. Sei i naufraghi che si contenderanno la vittoria: Artur Dainese, Alvina Verecondi Scortecci, Edoardo Stoppa, Edoardo Franco, Aras Senol e Samuel Peron. Le anticipazioni della puntata finale del reality con Vladimir Luxuria, tra colpi di scena ed emozioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Mercoledì 5 giugno, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la finale dell'Isola dei famosi 204. Sei i naufraghi ancora in gara, che si contenderanno la vittoria: Artur Dainese, Alvina Verecondi Scortecci, Edoardo Stoppa, Edoardo Franco, Aras Senol e Samuel Peron. Solo uno sarà eletto vincitore del reality e si aggiudicherà il montepremi di 100mila euro in gettoni d'oro, di cui la metà andrà in beneficenza. Tanti i colpi di scena dell'ultima puntata, tra televoti flash, ospiti in studio e sorprese. Ecco le anticipazioni della finale.

Le anticipazioni della finale dell’Isola dei famosi: gli ospiti della puntata del 5 giugno

Durante la finale dell'Isola dei Famosi 2024 non mancheranno sorprese e colpi di scena per i naufraghi ancora in gara. Uno tra Edoardo Franco e Aras Senol dovrà abbandonare subito Cayo Cochinos, rinunciando alla possibilità di vincere il reality e il montepremi finale. A deciderlo saranno i telespettatori da casa con il loro voto. Ci sarà poi un altro finalista ‘segreto', di cui i concorrenti scopriranno l'esistenza proprio durante la diretta. Si tratta di Samuel Peron, che farà ritorno in Playa. Non mancheranno poi momenti emozionanti: dopo mesi di lontananza, i naufraghi potranno riabbracciare i loro cari, direttamente sulle spiagge dell'Honduras.

I sei concorrenti finalisti rimasti in gara

Il primo a conquistare il titolo di finalista è stato Edoardo Stoppa e, nella puntata di domenica 2 giugno del reality, si sono aggiunti gli altri cinque nomi. Il secondo è stato Arthur Dainese, seguito da Alvina Verecondi Scortecci, unica donna e non famosa a contendersi la vittoria. Un televoto flash ha poi decretato l'uscita di Matilde Brandi dal gioco ed eletto Samuel Peron e Edoardo Franco rispettivamente quarto e quinto finalista. Infine, a loro si è aggiunto l'attore turco Aras Senol.

I sondaggi e il televoto per il vincitore

Fanpage.it ha aperto un sondaggio per chiedere ai lettori chi vorrebbero vincesse l'Isola dei famosi 2024. I risultati saranno dati poco prima della finale del 5 giugno. Al momento, al primo posto tra i sei naufraghi sembra esserci l'attore turco Aras Senol, seguito da Artur Dainese e Alvina Verecondi Scorteggi. Durante la finale, sarà il pubblico da casa a decidere chi vincerà il programma, votando attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, sito web, Smart tv e Sms, con che verranno svelati nel corso della serata.

Dove vedere la finale dell’Isola dei Famosi in diretta e in streaming

Sarà possibile seguire la finale dell'Isola dei Famosi 2024 sintonizzandosi mercoledì 5 giugno su Canale 5, a partire dalle ore 21.35. In alternativa, è possibile seguire l'ultima puntata del reality anche in streaming, su Mediaset Infinity.