video suggerito

I finalisti dell’Isola dei Famosi 2024: chi sono i concorrenti in finale e chi sono i favoriti alla vittoria Domenica 2 giugno è andata in onda la semifinale dell’Isola dei Famosi, durante la quale sono stati fatti i nomi dei sei finalisti che accederanno all’ultima puntata di mercoledì 5 giugno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Domenica 2 giugno è andata in onda la semifinale dell'Isola dei Famosi, durante la quale sono stati decretati i sei finalisti che accederanno alla finale di mercoledì 5 giugno, quando sarà nominato il vincitore di questa edizione del reality di Canale 5.

Chi sono i sei finalisti dell’Isola dei famosi 2024

Il primo a conquistare il titolo di finalista è stato Edoardo Stoppa, che già nelle precedenti puntate, dopo aver superato una sfida è riuscito ad accaparrarsi il titolo di primo naufrago in finale. Durante la puntata del 2 giugno, quindi, non sono mancate le sfide che hanno così decretato, in una staffetta con televoti flash, gli altri concorrenti ad accedere alla finale. Il secondo a conquistare il titolo è stato Arthur Dainese che, infatti, ha vinto una sfida e per un soffio è riuscito a superare Matilde Brandi. La ballerina è stata battuta anche in una sfida successiva, contro Alvina Verecondi Scortecci che, di fatti, è la terza finalista. Dopodiché, con l'apertura di un televoto flash che vede scontrarsi Samuel Peron, Matilde Brandi ed Edoardo Franco, a dover lasciare l'isola è Matilde, intanto dopo la vittoria dell'ennesima sfida, Aras Senol conquista un posto in finale, insieme a Edoardo Franco e Samuel Peron. Tutti finalisti hanno preso parte al reality sin dal primo giorno, e tra loro c'è anche l'unica rappresentante dei non famosi.

Le anticipazioni sulla finale, chi sarà il vincitore mercoledì 5 giugno?

La puntata di aprirà con una eliminazione, infatti a dover sostenere l'ultimo televoto sono Edoardo Franco e Aras Senol che, quindi, rischiano di dover andare via proprio nel giorno in cui sarà decretato il vincitore dell'Isola dei Famosi. Tra i favoriti alla vittoria ci sono Edoardo Stoppa e Arthur Dainese. Il modello spagnolo, infatti, è riuscito a superare diverse nomination, per cui non è escluso che possa arrivare alla vittoria.