Isola dei famosi 2024, Karina Sapsai eliminata: chi sono i sei finalisti Nella puntata di lunedì 2 giugno, la semifinale dell’Isola dei Famosi, a lasciare il reality è stata Karina Sapsai. Durante la puntata sono stati annunciati anche i finalisti che si contenderanno la vittoria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata di lunedì 2 giugno dell'Isola dei Famosi, la semifinale del reality show di Canale 5, a lasciare il programma ad un passo dall'appuntamento che decreterà il vincitore o la vincitrice, è stata Karina Sapsai. Con lei in nomination c'erano Samuel Peron e Arthur Dainese, che sono riusciti a salvarsi. In questa puntata si deciderà anche chi sono i finalisti, oltre ad Edoardo Stoppa che già dalla precedente puntata è volato in finale.

Chi è l’eliminato della puntata del 2 giugno dell’Isola dei famosi

A dover lasciare la puntata dell'Isola dei Famosi, in un momento così vicino alla finale del programma, è stata Karina Sapsai. La modella era entrata nel cast del reality solo da qualche settimana, non abbastanza perché il pubblico a casa potesse affezionarsi al suo personaggio e salvarla. A scampare la nomination, invece, sono stati Samuel Peron e Arthur Dainese che in più di un'occasione sono riusciti a superare lo scoglio del televoto, risultando tra i più amati dagli spettatori. La modella nel salutare ha detto: "Ringrazio tutti per l'esperienza è stato bellissimo, ci vediamo in studio".

Cosa è successo nella puntata dell’Isola dei Famosi

La puntata di apre con l'eliminazione di uno dei naufraghi in nomination, ma l'obiettivo della semifinale è quello di conquistare le ambite collane che porteranno alla finale i naufraghi rimanenti. Edoardo Stoppa è il naufrago che per primo si è conquistato il titolo di finalista. Ci saranno, quindi, svariate prove che decreteranno chi, sfida dopo sfida, conquisterà il posto che li porterà alla finale. A conquistare il posto, dopo la prima prova è Arthur Dainese che ha il compito di iniziare una catena di salvataggio, al televoto flash finisce Edoardo Franco.