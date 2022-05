Isola dei Famosi 2022, Ilona Staller eliminata: Nick, Nicolas Vaporidis e Clemente Russo nominati Ilona Staller è l’eliminata della puntata del 2 maggio dell’Isola dei Famosi. Estefania Bernal ha dovuto lasciare la Palapa, mentre Nicolas Vaporidis, Nick e Clemente Russo sono in nomination.

A cura di Elisabetta Murina

Nella puntata del 2 maggio dell'Isola dei Famosi, Ilona Staller è stata eliminata e ha lasciato l'Honduras. Il televoto settimanale, invece, ha costretto Estefania Bernal a lasciare la Palapa, salutando il suo Roger. I naufraghi in nomination sono Nicolas Vaporidis, Nick dei Cugini di Campagna e

Estefania Bernal lascia la Palapa

Estefania ha perso al televoto aperto durante la settimana e ha dovuto abbandonare il resto dei naufraghi e la Palapa nella puntata di lunedì 2 maggio dell'Isola dei Famosi. Ma la sua avventura in Honduras non è finita: è approdata su Playa Sgamada dove avrà la possibilità di mettersi ancora una volta alla prova. Prima di raggiungerla, però, ha incontrato Beatriz Marino, l'ex fidanzata di Roger Balduino, che passerà qualche giorno con il resto del gruppo.

Ilona Staller è l'eliminata della puntata del 2 maggio

Ilona Staller ha dovuto abbandonare definitivamente l'Honduras e tornare in Italia. La naufraga, già su Playa Sgamada, ha perso al telelvoto flash contro Licia Nunez, aperto durante la puntata del 2 maggio.

Chi sono i concorrenti in nomination

Nella puntata del 2 maggio dell'Isola dei Famosi tutti i concorrenti hanno fatto le nomination segrete in Palapa. Nicolas Vaporidis ha ricevuto il bacio di giuda e per questo è già a rischio eliminazione, mentre Carmen Di Pietro ha vinto la prova leader e per questo è immune.

Alessandro è stato il primo, che ha nominato Laura. Anche i fratelli Tavassi e Nicolas hanno fatto il suo nome, mentre Blind, Marco Cucolo, Laura hanno mandato a rischio eliminazione Nick, che a sua volta ha fatto il nome di Laura. Clemente, Roger e Rory hanno fatto il nome di Nick. I nominati del gruppo sono quindi Nick e Nicolas, mentre quello del leader è

Cosa è successo nella puntata del 2 maggio dell'Isola dei Famosi

La puntata del 2 maggio dell'Isola dei Famosi si è aperta con uno scontro tra i coniugi Russo, Clemente e Laura, e il resto del gruppo. In particolare Nicolas Vaporidis si è scagliato contro di loro, accusandoli di essere falsi e opportunisti. Il naufrago poi si è rivolto contro Blind: "È un burattino senza personalità".

Spazio anche al tanto atteso confronto Roger e l'ex fidanzata Beatriz Marino, che è volata in Honduras per parlare faccia a faccia con lui. Il naufrago ha ammesso di non amarla più e di non amare nemmeno Estefania. Nel frattempo in studio piccola gaffe di Ilary Blasi che ha detto "Nulla ti scuregg.." anziché "Nulla ti scoraggia", costringendo Nicola Savino a intervenire per sistemare la situazione, tra le risate del pubblico.I rapporti tra la conduttrice e Alvin, inviato in Honduras, sono sempre distante.