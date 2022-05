“Nulla ti scuregg…”: la gaffe di Ilary Blasi costretta a fermarsi, continua Nicola Savino Ilary Blasi ne ha combinata un’altra delle sue all’Isola dei Famosi, ma è stato un momento molto divertente, impreziosito da Nicola Savino che ha rubato la scena sostenendo la conduttrice.

"Nulla ti scuregg…" al posto di "nulla ti scoraggia". Ilary Blasi ne ha combinata un'altra delle sue all'Isola dei Famosi. Momento molto divertente, impreziosito da Nicola Savino che ha rubato la scena sostenendo la conduttrice, che si è bloccata tra le risate e si è fermata per trenta secondi lasciando il blocco delle nomination lampo proprio a Savino che scherza: "Succede a tutti, poi ci si riprende". Poi scherza e finge di chiamare Simona Ventura, storica conduttrice del reality: "Devi venire, che lei ha detto scoreggia". Grandi risate e solidarietà divertita dei due opinionisti che si dividono un mini blocco a testa, poi Ilary Blasi è pronta a rientrare in pista. Sempre col sorriso.

Il momento più divertente della puntata

Il momento è stato commentato e retwittato all'infinito su Twitter. Certamente, il momento più genuino e divertente in una puntata che è stata contraddistinta dalle polemiche, soprattutto sull'asse che ha interessato Clemente Russo e Laura Maddaloni con Nicolas Vaporidis. Un momento di alleggerimento genuino, come ormai da tempo Ilary Blasi ci ha abituato nel suo stile (indimenticabile la gaffe palapa-patata). Tra gli altri momenti, anche la solita distanza tra Ilary Blasi e Alvin con la conduttrice che non ha mancato di sottolineare all'inviato il suo ruolo: "Dai Alvin, devi spiegare le regole dell'Uomo Vitruviano".

Cosa è successo nella puntata

A parte la gaffe, in puntata c'è stata l'eliminazione di Ilona Staller definitiva. C'è stato il gioco della pelota honduregna, il confronto tra Roger e Beatrix e poi c'è stato grande spazio per il momento chiave, quello della lite tra Clemente Russo e Laura Maddaloni e l'attore Nicolas Vaporidis che ha dichiarato di sentirsi minacciato dai due atleti, messi all'indice per la loro aggressività. Il gioco, ormai, è entrato nel vivo.