Le accuse di Nicolas Vaporidis: “Blind è un burattino senza personalità, i coniugi Russo sono falsi” La puntata del 2 maggio dell’Isola dei Famosi si è aperta con uno scontro tra naufraghi: al centro delle accuse sono finiti Laura e Clemente Russo, ritenuti falsi e doppio giochisti. A lanciarle soprattutto Nicolas Vaporidis, che non ha risparmiato parole forti nemmeno nei confronti di Blind.

A cura di Elisabetta Murina

La puntata del 2 maggio dell'Isola dei Famosi, la tredicesima del reality di Canale5, si è aperta con uno scontro tra i naufraghi. A finire al centro delle accuse sono stati soprattutto i coniugi Russo, Laura e Clemente, ritenuti falsi da diversi compagni, come Guendalina Tavassi e Nicolas Vaporidis. Ma quest'ultimo è stato anche protagonista di uno scontro con Blind, non risparmiando parole forti nei suoi confronti.

Lo scontro tra Blind e Nicolas Vaporidis

Nicolas Vaporidis non le ha mandate a dire a Blind e ai coniugi Russo. Il naufrago sostiene che il rapper sia "senza personalità", mentre la coppia sia falsa e opportunista:

Blind è un burattino senza personalità, lo manipolano tutti. Laura e Clemente sono diventati dei nemici, ci sono rimasto male. Penso che siano due opportunisti, non hanno nulla di sportivo e vogliono vincere a tutti i costi.

Blind ha subito replicato alle accuse del compagno d'avventura in modo schietto e diretto, senza giri di parole, stufo degli insulti ricevuti queste settimane: "Sto prendendo insulti pesanti e mi sono rotto i cogli**i. Nicolas sta muovendo i fili, non io".

Guendalina e Nicolas contro Laura e Clemente

Anche Guendalina ha espresso in modo chiaro e sincero il suo pensiero riguardo Clemente e Laura, accusandoli di essere "persone false e bugiarde", che vogliono a tutti i costi vincere e alterare gli equilibri del gruppo.

Della stessa idea è Carmen Di Pietro, che ha preso le difese del figlio Alessandro, attaccato dalla coppia per via della sua decisione di andare a dormire dall'altra fazione. "Essere doppio giochisti non è andare a dormire da un'altra parte. Non vado a piangere da mammina, ma semplicemente ci ho pensato una notte", ha detto Alessandro rivolgendosi soprattutto a Laura.