Insulti a Carolina Marconi fuori dalla casa del GF Vip: “Sei lo schifo d’Italia”, la sua replica Al Grande Fratello Vip, non c’è pace per i concorrenti. Carolina Marconi è stata insultata da una donna che si è recata fuori dalla casa con un megafono.

A cura di Daniela Seclì

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

In questa edizione del Grande Fratello Vip, non mancano di certo i colpi di scena. Una donna, che sui social si fa chiamare "Regina de Roma" è andata per l'ennesima volta fuori dalla casa del reality condotto da Alfonso Signorini. Munita del suo fedele megafono, ha cominciato a urlare insulti all'indirizzo dei concorrenti. Lo fece già nelle scorse settimane, quando è scoppiato il caso di Marco Bellavia.

Insulti ai concorrenti del Grande Fratello Vip

La donna si è recata nei pressi della casa del Grande Fratello Vip e ha urlato insulti rivolti genericamente a tutti i concorrenti, poi ha fatto il nome di Gegia, con riferimento al fatto che la gieffina abbia insinuato che Marco Bellavia abbia tentato un approccio con lei. Infine, ha rivolto un attacco gratuito a Carolina Marconi. Le sue parole, urlate al megafono, sono state:

Gegia, dopo il bullismo, hai fatto passare Bellavia per maniaco. Ma chi ci crede. Carolina sei lo schifo dell'Italia. Potete anche uscire, il Grande Fratello non lo vede più nessuno. Potete andarvene a casa. Non lo vede nessuno il GF. È un degrado. Fate tutti schifo. Siete entrati con un copione.

La reazione di Carolina Marconi

Secondo quanto riporta Biccy.it, Carolina Marconi avrebbe ascoltato le parole della donna. Qualche giorno più tardi, infatti, le avrebbe commentate alla presenza dei suoi compagni di avventura. La concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe spiegato che nonostante gli insulti possano ferire, è sempre bene mantenere ben salda la consapevolezza di chi si è e di cosa si è fatto: