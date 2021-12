Imma Battaglia attacca Katia Ricciarelli al GF Vip: “Credo ci sia un pò di omofobia interiorizzata” Imma Battaglia torna a parlare della discussione tra Eva Grimaldi, sua compagna, e Katia Ricciarelli nella casa del Grande Fratello Vip. L’attivista crede che i modi di quest’ultima siano troppo bruschi e inappropriati.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I modi di fare di Katia Ricciarelli stanno facendo discutere sia fuori che dentro la casa del Grande Fratello Vip. A scagliarsi contro di lei questa volta è stata Imma Battaglia, compagna di Eva Grimaldi, che segue tutte le sue vicende con attenzione. Ospite di Casa Chi, l'attivista si è nuovamente soffermata sulla discussione avvenuta di recente tra Katia ed Eva.

Le dichiarazioni di Imma Batttaglia

Fuori dalla Casa più spiata d'Italia, Imma Battaglia non si perde nemmeno un secondo dell'avventura della compagna Eva Grimaldi, entrata solo in un secondo momento all'interno del reality. A Casa Chi ha raccontato di vederla sempre più a suo agio e di sentire la sua mancanza:

All'inizio ho visto Eva in difficoltà, adesso comincia a star bene e a divertirsi. Piano piano sta venendo fuori la Eva simpatica che è una fortuna per tutti avere in casa. Sento molto la sua mancanza ma non ne faccio un dramma. So riempire i miei vuoti.

Imma è poi tornata a commentare il comportamento di Katia Ricciarelli, che non le piace per via dei suoi modi di fare molto spesso bruschi e con cui Eva ha avuto una discussione nata a causa della spesa e poi degenerata in una serie di insulti. L'attivista contesta il linguaggio non sempre appropriato di Katia e rimarca il fatto che se le stesse parole fossero state usate da un uomo, le conseguenze sarebbero state diverse:

Eva era rimasta ferita. Quello che non mi piace è la disattenzione verso il linguaggio parlato e non, anche il tono. Sì, il Grande Fratello è trash e volgare, ma se un uomo fosse stato al posto della Ricciarelli e avesse utilizzato questo tipo di espressioni verso una donna concorrente, io sono certa che probabilmente sarebbe stato poi espulso. Quando la violenza arriva da un'altra donna non deve passare inosservata. Sono convinta ci sia anche un pò di omofobia interiorizzata. Mi auguravo se ne parlasse.

La discussione tra Katia ed Eva

Uno dei primi giorni della sua avvenuta al GF, Eva ha avuto una piccola discussione con Katia, nata da una motivazione apparentemente banale e poi sfociata in parole forti. La new entry si era avvicinata al tavolo dedicato alla spesa settimanale, con l'intenzione di dare una mano. Ma la cantante ha rivendicato il suo ruolo di veterana nella casa e non gliele ha di certo mandate a dire: “Eva lascia che facciano loro la lista della spesa”, e poi ancora: "Senti cara, tu sei appena arrivata, non cominciare a rompere”. Fuori dalla casa, Imma Battaglia ha commentato quanto successo via social: "Ho assistito ad un episodio che mi ha lasciata ferita, un episodio di bullismo, nonnino, machismo, iper macchiamo, misoginia fatta da una donna nei confronti di un’altra donna”.