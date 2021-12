Lite al GFVip tra Eva Grimaldi e Katia Ricciarelli, Imma Battaglia tuona: “Bullismo e misoginia” Katia Ricciarelli rivendica il suo ruolo di veterana nei confronti delle nuove arrivate. Imma Battaglia, moglie di Eva Grimaldi, tuona via social bollando il comportamento di Katia come un atto di bullismo, iper machismo e misoginia da donna a donna.

Nervi tesi nella casa del GFVip tra Katia Ricciarelli e la neo arrivata Eva Grimaldi. Sin da subito l’attrice si è resa partecipe della vita nel loft e delle faccende domestiche, compresa la spesa. Una sorta di presa di potere non gradita dalla cantante, che non gliele ha mandate a dire rivendicando il suo ruolo di veterana nella casa. Fuori dal reality Imma Battaglia, moglie di Eva Grimaldi, ha tuonato via social bollando il comportamento di Katia come un atto di bullismo, iper machismo e intollerabile misoginia da donna a donna.

Imma Battaglia contro Katia Ricciarelli

Imma Battaglia non si perde un minuto dell’esperienza di Eva Grimaldi al GFVip. L’attivista ha assistito al battibecco nato in cucina con Katia Ricciarelli e ha tuonato contro la cantante via social: “Ho assistito ad un episodio che mi ha lasciata ferita, un episodio di bullismo, nonnino, machismo, iper macchiamo, misoginia fatta da una donna nei confronti di un’altra donna”, ha fatto sapere con un video. “Sono rimasta basita, non me lo sarei mai aspettato e soprattutto credo sia molto grave; è grave se accade in una trasmissione seguita da milioni di persone, perché queste trasmissioni offrono modelli. E il modello che dobbiamo offrire come donne è quello della solidarietà e della comprensione, sicuramente non quello della violenza. Se l’avesse detto un uomo avremmo invocato a gran voce l’espulsione”.

Cos'è successo tra Eva Grimaldi e Katia Ricciarelli

Le due donne si sono trovate a scontrarsi per motivi futili sfociati in una serie di attacchi reciproci. “Eva lascia che facciano loro la lista della spesa”, l’ha incitata Katia. “Ma non ho detto niente, cioè non posso andare a sedermi al loro tavolo?”, è stata la risposta dell’attrice, “qui dovete fare un po’ di reset”, ha aggiunto riferendosi agli equilibri di potere della casa. “Senti cara, tu sei appena arrivata, non cominciare a rompere”, le ha detto la cantante. “Tu sei pazza, con me non rompi stattene calma, non ho bisogno del rese. Ti ritrovi in piscina”.